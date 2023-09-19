Это должно происходить быстрее: президент ЮАР после встречи с Зеленским о возвращении детей и пленных

В Нью-Йорке на полях 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.

В Офисе президента сообщили, что лидеры обсудили актуальные вопросы взаимодействия между Украиной и ЮАР.

В частности Зеленский отметил важность участия Южно-Африканской Республики в рабочих группах по украинской формуле мира. Президенты уделили внимание подготовке к следующей встрече на уровне советников по реализации ее пунктов.

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— Мы чрезвычайно благодарны за начало реальной работы платформы нашей Формулы мира. Посольство вашей страны в Украине и лично господин посол участвуют во встречах по этому вопросу, — сказал президент Украины.

Стороны обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира на уровне лидеров стран.

Была отмечена необходимость восстановления “зернового коридора” в Черном море для обеспечения мировой продовольственной безопасности, а также создание зерновых хабов в Африке.

— Мы не ждем, мы продолжаем действие Черноморской зерновой инициативы, пробуем альтернативные маршруты. Несколько судов с зерном уже успешно прошли по этим маршрутам, несмотря на непростую ситуацию, — подчеркнул Зеленский

Глава нашего государства и Сирил Рамафоса также обсудили ситуацию на поле боя в Украине.

Зеленский отдельно отметил важность ускорения процессов возвращения на родину украинских детей, незаконно депортированных в РФ, а также обмена удерживаемыми людьми.

В свою очередь Рамафос после встречи с Зеленским заявил, что необходимо, чтобы дети, которые были вывезены из Украины, вернулись обратно. Также он отметил, что должен быть проведен обмен военнопленными.

— Я встречался с президентом Зеленским, который сказал, что дети возвращаются и военнопленные обмениваются. И тогда мы сказали, что все это должно происходить быстрее, как международное сообщество, мы должны делать все для конструктивного диалога и воздерживаться от любых действий, которые разжигают конфликт, — сказал он.

Напомним, что 16 июня Сирил Рамафоса в рамках африканской миротворческой миссии посетил Украину и встретился с Зеленским.

Источник : Офис президента

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