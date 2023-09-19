Идентифицированы обломки ракеты: ОП и следствие о статье NYT об ударе по Константиновке

6 сентября РФ нанесла удар по рынку в Константиновке Донецкой области. Хотя на месте трагедии были найдены обломки российской ракеты комплекса С-300, на The New York Times сегодня появилась статья о причастности к атаке украинских военных. Подробнее о материале, а также реакция Офиса президента и что удалось выяснить в результате расследования очередного военного преступления россиян — читайте в материале Фактов ICTV.

О чем говорится в сомнительном материале

В материале The New York Times написали о том, что по Константиновке якобы ударили ВСУ. Там отмечается, что это был “трагический несчастный случай”, к которому привело падение украинской ракеты, а не российский обстрел.

— В течение своего вторжения в Украину Россия неоднократно и систематически атаковала гражданское население, нанося удары по школам, рынкам и жилым домам — это была сознательная тактика, чтобы вселить страх в население. В апреле в Константиновке они обстреляли жилые дома и дошкольное учреждение, в результате чего погибло 6 человек. Но доказательства, собранные и проанализированные The New York Times, включая фрагменты ракет, спутниковые снимки, свидетельства очевидцев и посты в социальных сетях, убедительно свидетельствуют о том, что катастрофический удар был результатом попадания ракеты украинской системы ПВО, выпущенной из установки Бук. Атака, похоже, была трагической случайностью (или несчастным случаем, — Ред.), — говорится в материале.

Автором статьи The New York Times является Томас Гиббонс-Нефф, который ранее был неоднократно замечен на продвижении российских нарративов. В своих материалах он заявлял, что украинские военные якобы используют кассетные боеприпасы в населенных пунктах, торгуют танками и артиллерией, а также обвинял в расточительстве американских волонтеров, которые помогают Украине.

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Этого журналиста уже дважды лишали прескарты ВСУ за нарушение правил работы в районах боевых действий.

Реакция Офиса президента

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что, бесспорно, появление в иностранных изданиях публикаций с сомнениями о причастности России к удару по Константиновке способствует росту конспирологических теорий, а значит, потребует дополнительной юридической оценки со стороны следственных органов.

— Общество точно получит ответ на вопрос, что именно произошло в Константиновке. Как и в тысячах других случаев российских ударов по нашей стране в рамках неспровоцированной войны. В частности, напомню, правоохранительные органы по умолчанию проводят основательное и детальное расследование каждого инцидента в рамках фиксации и документации российских военных преступлений. В частности, изучаются обстоятельства удара по Константиновке, — написал он в Telegram.

Кроме того, Подоляк отметил, что в любом случае юридическая истина будет установлена.

— Между тем не следует забывать: это Россия начала вторжение в Украину и именно Россия ответственна за принесение войны в нашу страну. И именно Россия регулярно наносит массированные ракетные, бомбовые и беспилотниковые удары по гражданской инфраструктуре и гражданскому населению. Украина же ведет исключительно оборонительные действия, защищает себя и свои территории, — добавил он.

Что говорит расследование

По данным следствия, которое ведет Служба безопасности Украины, 6 сентября 2023 года по рынку в Константиновке Донецкой области российские оккупанты ударили из С-300.

— СБУ расследует очередное военное преступление РФ, которое касается обстрела россиянами рынка в Константиновке 6 сентября этого года. Расследование осуществляется по 438 статье Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны). По данным следствия, враг ударил по данному гражданскому объекту из комплекса С-300. Об этом свидетельствуют, в частности, идентифицированные обломки ракеты, изъятые на месте трагедии, — сообщила пресс-служба СБУ в комментарии УП.

Отмечается, что следствие исследует ряд других материалов, указывающих на причастность врага к этому обстрелу.

Сейчас досудебное расследование продолжается, назначен ряд экспертиз для установления всех обстоятельств этого военного преступления, указали в спецслужбе.

Напомним, что в результате удара РФ по Константиновке 6 сентября погибли 16 человек, еще 37 получили ранения.

Фото: Донецкая обласная прокуратура

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