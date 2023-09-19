Минус 520 оккупантов и 35 артсистем: потери врага за минувшие сутки
За минувшие сутки Силы обороны Украины уничтожили немало тяжелой и автомобильной техники врага и по меньшей мере 520 российских оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Больше всего враг потерял артиллерийского вооружения и автомобилей.
Потери РФ в войне на 19.09.2023:
- личного состава — около 273 460 (+520) человек,
- танков — 4628 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 8851 (+17) ед,
- артиллерийских систем — 6062 (+35) ед,
- РСЗО — 778 (+2) ед,
- средств ПВО — 526 (+1) ед,
- самолетов — 315 ед,
- вертолетов — 316 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4784 (+15) ед,
- крылатых ракет — 1479 (+17) ед,
- кораблей/катеров — 20 ед,
- подводных лодок — 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 8601 (+30) ед,
- специальной техники — 903 (+2) ед.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 573-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.
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