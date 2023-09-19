Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Разбитые авто и много “скорых”: на выезде из Киева произошло масштабное ДТП
Срочно
РФ атаковала Львов дронами Shahed. Есть попадание в промышленные склады, есть раненый и погибший
Срочно
В Хмельницкой области обломки ракет упали на колею и территорию предприятия
Во время выполнения боевого задания погиб боксер Андрей Огородник
ПВО уничтожила все выпущенные россиянами дроны и 6 из 10 ракет – Воздушные силы
Украина
Марта Бондаренко, редактор ленты

Минус 520 оккупантов и 35 артсистем: потери врага за минувшие сутки

Град
Фото: Getty Images

За минувшие сутки Силы обороны Украины уничтожили немало тяжелой и автомобильной техники врага и по меньшей мере 520 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Больше всего враг потерял артиллерийского вооружения и автомобилей.

Сейчас смотрят

Потери РФ в войне на 19.09.2023:

  • личного состава — около 273 460 (+520) человек,
  • танков — 4628 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин — 8851 (+17) ед,
  • артиллерийских систем — 6062 (+35) ед,
  • РСЗО — 778 (+2) ед,
  • средств ПВО — 526 (+1) ед,
  • самолетов — 315 ед,
  • вертолетов — 316 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 4784 (+15) ед,
  • крылатых ракет — 1479 (+17) ед,
  • кораблей/катеров — 20 ед,
  • подводных лодок — 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 8601 (+30) ед,
  • специальной техники — 903 (+2) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 573-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Армия России, Война в Украине
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
ПВО спасает жизни. Украина нуждается в большем количестве систем для защиты — Остин
Patriot
Рамштайн-15: эксперт рассказал, о каком вооружении будут договариваться Украина и Запад
Ллойд Остін
Эрдоган заявил, что доверяет России так же, как и Западу
Реджеп Таїп Ердоган
Надо наращивать “малое” ПВО: Игнат об эффективности уничтожения ударных дронов
ППО війна
В Германии началось заседание в формате Рамштайн
Ллойд Остін, Рустем Умєров

Загрузка

Игры
Видео
Нас расстреляли прямо в машине: недетские истории детей, бежавших от войны

От рук российских террористов в Украине погибли уже более 500 детей. Более 1100 считают пропавшими без вести и такое же количество несовершеннолетних получили ранения в результате боевых действий. На глазах наших детей русские военные совершают самые страшные зверства: насилуют, убивают родителей, друзей. Воспоминания о пережитых ужасах маленькие украинцы часто записывают на бумаге, рисуют войну на картинах, монтируют собственное кино с видео, которое осталось в детских телефонах.

Кристина Величанская
Прилет в Харькове 18.09.2023 | Зеленские в США Новости Факты ICTV за 19.09.2023
Минус 520 оккупантов и 35 артсистем: потери врага за минувшие сутки
Обстрел Харькова 18.09.2023: оккупанты ударили по центру! Новости Факты ICTV за 18.09.2023
Минус 520 оккупантов и 35 артсистем: потери врага за минувшие сутки
Выборы во время войны и триумф на Играх Непокоренных | Новости Факты ICTV за 18.09.2023
Минус 520 оккупантов и 35 артсистем: потери врага за минувшие сутки
В РФ дефицит бензина | Распад России Блэкаут в октябре | Новости Факты ICTV за 18.09.2023
Минус 520 оккупантов и 35 артсистем: потери врага за минувшие сутки
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь