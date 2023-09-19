В ближайшее время бои в нижнем течении Днепра могут усилиться — британская разведка
В последнее время столкновения между Украиной и РФ в нижнем течении Днепра на Херсонщине усилились, обе стороны считают этот район стратегически важным.
Об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании.
— В течение первой половины сентября 2023 года продолжались ожесточенные бои вокруг островов в нижнем течении Днепра в Херсонской области, где сейчас проходит линия фронта. Обе стороны начали рейды с командами на небольших лодках против островов и противоположных берегов реки, — говорится в сообщении.
Отмечено, что существует реальная возможность того, что российские операции в этом районе активизировались после того, как этот сектор перешел под ответственность вновь созданного 40-го армейского корпуса.
В британской разведке добавляют, что количество задействованных сил относительно невелико по сравнению с другими фронтами, но обе стороны считают этот район стратегически важным. Это также дает возможность отвлечь подразделения противника от интенсивных боевых действий в Запорожской и Донецкой областях.
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные наступают возле Бахмута и отражают атаки врага возле Клещеевки и Андреевки.
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