В ближайшее время бои в нижнем течении Днепра могут усилиться — британская разведка

В последнее время столкновения между Украиной и РФ в нижнем течении Днепра на Херсонщине усилились, обе стороны считают этот район стратегически важным.

Об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании.

— В течение первой половины сентября 2023 года продолжались ожесточенные бои вокруг островов в нижнем течении Днепра в Херсонской области, где сейчас проходит линия фронта. Обе стороны начали рейды с командами на небольших лодках против островов и противоположных берегов реки, — говорится в сообщении.

Отмечено, что существует реальная возможность того, что российские операции в этом районе активизировались после того, как этот сектор перешел под ответственность вновь созданного 40-го армейского корпуса.

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В британской разведке добавляют, что количество задействованных сил относительно невелико по сравнению с другими фронтами, но обе стороны считают этот район стратегически важным. Это также дает возможность отвлечь подразделения противника от интенсивных боевых действий в Запорожской и Донецкой областях.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные наступают возле Бахмута и отражают атаки врага возле Клещеевки и Андреевки.

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