Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Разбитые авто и много “скорых”: на выезде из Киева произошло масштабное ДТП
Срочно
РФ атаковала Львов дронами Shahed. Есть попадание в промышленные склады, есть раненый и погибший
Срочно
В Хмельницкой области обломки ракет упали на колею и территорию предприятия
Во время выполнения боевого задания погиб боксер Андрей Огородник
ПВО уничтожила все выпущенные россиянами дроны и 6 из 10 ракет – Воздушные силы
Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Глава Нафтогаза объяснил, как удалось досрочно выполнить план по накоплению газа в хранилищах

Олексій Чернишов

Глава правления НАК Нафтогаз Украины Алексей Чернышов рассказал, что 19 сентября объем природного газа в хранилищах достиг рекордных 14,7 млрд кубометров.

— Группа Нафтогаз досрочно выполнила распоряжение Кабинета Министров Украины по подготовке к осенне-зимнему периоду 2023-2024 года — до 1 ноября накопить этот объем для прохождения отопительного сезона. Мы продолжаем наращивать добычу и закачку газа в ПХГ, — сообщил глава Нафтогаза в Facebook.

По словам Чернышова, группа Нафтогаз демонстрирует самые высокие темпы бурения за последние 15 лет.

За 2023 год компания запустила в работу 54 новых скважины, нарастив суточную добычу по стране до 52,7 млн куб. газа в сутки.

Сейчас смотрят

— Группа Нафтогаз остается надежным партнером на рынке газа. Наша визия — результативное и эффективное управление. Наши амбиции — достигать большего. Наша цель — защита интересов государства и гарантия выполнения обязательств перед партнерами, — подчеркнул Чернышов.

Читайте также
Украина выполнила план по накоплению природного газа в хранилищах — Минэнерго
Газ-труби

Фото: Алексей Чернышов

Газ, НАК Нафтогаз, Алексей Чернышов
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Украина выполнила план по накоплению природного газа в хранилищах — Минэнерго
Газ-труби
Спецоперация готовилась длительное время – Юсов о возвращении “вышек Бойко”
Глава Нафтогаза объяснил, как удалось досрочно выполнить план по накоплению газа в хранилищах
В Киевской области отключена от газоснабжения часть потребителей из-за атаки дронов — Минэнергетики
Глава Нафтогаза объяснил, как удалось досрочно выполнить план по накоплению газа в хранилищах
Средства с оплаты горячей воды и отопления направляют на приобретение запасов газа на зиму — КГГА
Газ-труби
Символ конца террористического режима: авторский посыл России от Олега Атаянца
Глава Нафтогаза объяснил, как удалось досрочно выполнить план по накоплению газа в хранилищах

Загрузка

Игры
Видео
Нас расстреляли прямо в машине: недетские истории детей, бежавших от войны

От рук российских террористов в Украине погибли уже более 500 детей. Более 1100 считают пропавшими без вести и такое же количество несовершеннолетних получили ранения в результате боевых действий. На глазах наших детей русские военные совершают самые страшные зверства: насилуют, убивают родителей, друзей. Воспоминания о пережитых ужасах маленькие украинцы часто записывают на бумаге, рисуют войну на картинах, монтируют собственное кино с видео, которое осталось в детских телефонах.

Кристина Величанская
Прилет в Харькове 18.09.2023 | Зеленские в США Новости Факты ICTV за 19.09.2023
Глава Нафтогаза объяснил, как удалось досрочно выполнить план по накоплению газа в хранилищах
Обстрел Харькова 18.09.2023: оккупанты ударили по центру! Новости Факты ICTV за 18.09.2023
Глава Нафтогаза объяснил, как удалось досрочно выполнить план по накоплению газа в хранилищах
Выборы во время войны и триумф на Играх Непокоренных | Новости Факты ICTV за 18.09.2023
Глава Нафтогаза объяснил, как удалось досрочно выполнить план по накоплению газа в хранилищах
В РФ дефицит бензина | Распад России Блэкаут в октябре | Новости Факты ICTV за 18.09.2023
Глава Нафтогаза объяснил, как удалось досрочно выполнить план по накоплению газа в хранилищах
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь