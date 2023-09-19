Глава Нафтогаза объяснил, как удалось досрочно выполнить план по накоплению газа в хранилищах

Глава правления НАК Нафтогаз Украины Алексей Чернышов рассказал, что 19 сентября объем природного газа в хранилищах достиг рекордных 14,7 млрд кубометров.

— Группа Нафтогаз досрочно выполнила распоряжение Кабинета Министров Украины по подготовке к осенне-зимнему периоду 2023-2024 года — до 1 ноября накопить этот объем для прохождения отопительного сезона. Мы продолжаем наращивать добычу и закачку газа в ПХГ, — сообщил глава Нафтогаза в Facebook.

По словам Чернышова, группа Нафтогаз демонстрирует самые высокие темпы бурения за последние 15 лет.

За 2023 год компания запустила в работу 54 новых скважины, нарастив суточную добычу по стране до 52,7 млн куб. газа в сутки.

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— Группа Нафтогаз остается надежным партнером на рынке газа. Наша визия — результативное и эффективное управление. Наши амбиции — достигать большего. Наша цель — защита интересов государства и гарантия выполнения обязательств перед партнерами, — подчеркнул Чернышов.

Фото: Алексей Чернышов

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