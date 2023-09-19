Партнеры уже выделили Украине более $76 млрд оборонной помощи — Остин
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что международные партнеры уже выделили Украине более $76 млрд оборонной помощи.
Об этом глава Пентагона сообщил на встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины.
— В общем США вместе с партнерами Украины по всему миру выделили ей более чем $76 млрд на прямую помощь в сфере безопасности, — сказал он.
По его словам, эта поддержка демонстрирует глубокую решимость около 50 стран и дальше предоставлять Украине то, что ей нужно и когда она в этом нуждается.
— Вместе мы предоставляем Украине помощь по безопасности, необходимую для нынешнего контрнаступления, и помогаем ей развивать силы, способные отразить будущую агрессию. И вместе мы продолжаем демонстрировать нашу железную целеустремленность, — добавил глава Пентагона.
Ранее министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что его страна передаст Украине 50 гусеничных транспортеров M548, необходимых для перевозки грузов в районах, где нет дорог.
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