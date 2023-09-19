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Партнеры уже выделили Украине более $76 млрд оборонной помощи — Остин

Ллойд Остін
Фото: Getty Images

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что международные партнеры уже выделили Украине более $76 млрд оборонной помощи.

Об этом глава Пентагона сообщил на встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины.

— В общем США вместе с партнерами Украины по всему миру выделили ей более чем $76 млрд на прямую помощь в сфере безопасности, — сказал он.

По его словам, эта поддержка демонстрирует глубокую решимость около 50 стран и дальше предоставлять Украине то, что ей нужно и когда она в этом нуждается.

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— Вместе мы предоставляем Украине помощь по безопасности, необходимую для нынешнего контрнаступления, и помогаем ей развивать силы, способные отразить будущую агрессию. И вместе мы продолжаем демонстрировать нашу железную целеустремленность, — добавил глава Пентагона.

Ранее министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что его страна передаст Украине 50 гусеничных транспортеров M548, необходимых для перевозки грузов в районах, где нет дорог.

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Война в Украине, військова допомога, Ллойд Остин, США, Украина
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