Партнеры уже выделили Украине более $76 млрд оборонной помощи — Остин

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что международные партнеры уже выделили Украине более $76 млрд оборонной помощи.

Об этом глава Пентагона сообщил на встрече Контактной группы по вопросам обороны Украины.

— В общем США вместе с партнерами Украины по всему миру выделили ей более чем $76 млрд на прямую помощь в сфере безопасности, — сказал он.

По его словам, эта поддержка демонстрирует глубокую решимость около 50 стран и дальше предоставлять Украине то, что ей нужно и когда она в этом нуждается.

Сейчас смотрят

— Вместе мы предоставляем Украине помощь по безопасности, необходимую для нынешнего контрнаступления, и помогаем ей развивать силы, способные отразить будущую агрессию. И вместе мы продолжаем демонстрировать нашу железную целеустремленность, — добавил глава Пентагона.

Ранее министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам заявил, что его страна передаст Украине 50 гусеничных транспортеров M548, необходимых для перевозки грузов в районах, где нет дорог.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.