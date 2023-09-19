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Валентина Летяк, редактор ленты

Надо наращивать “малое” ПВО: Игнат об эффективности уничтожения ударных дронов

ППО війна
Фото: Генштаб ВСУ

Уничтожение 27 дронов-камикадзе Shahed из 30, которые сегодня РФ запустила по Украине, — это очень высокий показатель эффективности работы противовоздушной обороны, однако на будущее нам надо наращивать так называемое малое ПВО.

Такое мнение в эфире телемарафона Єдині новини выразил спикер командования Воздушных сих ВСУ Юрий Игнат.

— Враг, вероятно, и в дальнейшем будет запускать дроны, а наше дело — уничтожать их и усиливать более рациональные средства для борьбы с ними. Для уничтожения дронов надо наращивать “малое” ПВО, которое предназначено именно для этого. А мобильные огневые группы — это как вынужденный шаг, — объяснил он.

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По его словам, они эффективно справляются с задачей, однако есть новейшие системы, которые сегодня предлагают различные компании, которые могут, например, как Gepard, обеспечить противодействие этим БпЛА.

— А еще, конечно, развивать средства радиоэлектронной борьбы, — подытожил Игнат.

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Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Повітряні сили України, Російська агресія
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