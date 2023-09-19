Трибуна для политических речей: что такое Генассамблея ООН и какова ее функция

Генеральная ассамблея ООН является главным совещательным органом Организации Объединенных Наций. На Генассамблее не принимают обязательных к исполнению всеми решений — это заседание, где страны могут встретиться и обсудить различные вопросы.

Факты ICTV рассказывают, что такое ГА ООН и какова ее миссия.

ООН создали в 1945 году на замену Лиги Наций, которая не смогла предотвратить и остановить Вторую мировую войну.

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Сначала членами ООН стали 50 стран, которые 26 июня подписали Устав ООН на конференции в Сан-Франциско. Впоследствии присоединилась и Польша. Среди тех, кто в 1945 году подписал Устав ООН, были Украинская и Белорусская ССР, Новая Зеландия (доминион Великобритании), Британская Индия (колония Великобритании) и Содружество Филиппин (протекторат США). Все эти страны тогда не имели статуса независимых государств. Делегацию от УССР возглавил украинец Дмитрий Мануильский — тогдашний министр иностранных дел УССР.

Кстати, последней страной, которая присоединилась к ООН, был в 2011 году Южный Судан.

Сейчас членами ООН являются 193 страны мира, столько же стран входят в Генассамблею. А вот в Совбезе заседает 15 стран.

В целом ООН имеет шесть ключевых органов: Генассамблея, Совет безопасности, Секретариат, Экономический и социальный совет, Совет по опеке и Международный суд ООН.

Функции Генассамблеи ООН

ГА ООН принимает ключевые решения для ООН, включая:

назначение генерального секретаря по рекомендации Совета безопасности;

избрание непостоянных членов Совета безопасности;

утверждение бюджета ООН.

Ассамблея собирается на очередные сессии с сентября по декабрь ежегодно, а также при необходимости.

Известные лидеры, которые произносили речи на ГА ООН

Генсек Никита Хрущев, 1960 год

Советский лидер во время выступления филиппинского представителя отчаянно стучал по столу своей обувью. Тогда и родился миф, что Никита Хрущев якобы угрожал Западу ботинком.

На том же заседании Хрущев назвал филиппинского докладчика “холуем американского империализма”, чем очень озадачил переводчиков.

В целом выступление советского генсека было слишком эмоциональным – Хрущев то и делал, что размахивал руками и слишком громко говорил.

Кубинец Фидель Кастро, 1960 год

Выступление кубинского лидера за трибуной длилось более четырех часов — это самая длинная речь в истории Генассамблеи. В своей речи Кастро затронул кандидатов в президенты США Джона Кеннеди и Ричарда Никсона.

Ясир Арафат, 1974 год

Во время своего выступления Ясир Арафат обратился к Израилю:

Сегодня я пришел, держа оливковую ветвь в одной руке и автомат борца за свободу – в другой. Не дайте оливковой ветви выпасть из моей руки. Я повторяю, не дайте оливковой ветви выпасть из моей руки.

Оливковая ветвь у арабов олицетворяет стремление к миру.

А еще в своей речи палестинский лидер раскритиковал сионизм: Старый мировой порядок рушится на наших глазах, а империализм, колониализм, неоколониализм и расизм, которыми руководит сионизм, неизбежно погибнут.

Даниэль Ортега, 1987 год

Президент Никарагуа Даниэль Ортега в своем выступлении напал на политику вмешательства США в дела стран Центральной Америки и предупредил Рональда Рейгана о недопустимости вмешательства в дела Никарагуа.

Стоит отметить, что Ортега занимал пост президента с 1985-го по 1990 год, а затем с ноября 2006 года и по настоящее время.

А еще президент Никарагуа продвигает российской пропагандистские нарративы о якобы “нацизме в Украине” и о том, что Россия якобы проводит антифашистскую операцию в Украине, сообщает ЦПД.

Муаммар Каддафи, 2009 год

Речь ливийского диктатора Муаммара Каддафи на заседании ГА ООН длилась 1,5 часа вместо 15 минут. Во время речи он порвал Устав ООН и назвал Совет безопасности советом террора.

19 марта 2011 года после принятия резолюции Совета безопасности ООН коалиция пяти западных стран — США, Франции, Великобритании, Канады и Италии — начала наносить ракетные и авиаудары по территории Ливии. Позже к коалиции присоединились другие страны. 27 марта 2011 года НАТО взяло на себя командование операцией в Ливии.

Полгода войска Каддафи держали оборону. Впоследствии повстанцы убили диктатора.

Уго Чавес, 2006 год

Уго Чавес принес с собой на трибуну книгу Ноама Чомского “Гегемония или выживание: Америка в погоне за мировым господством” и заявил, что самую большую опасность для нашей планеты создают гегемонистские притязания американского империализма, ставящие под угрозу само выживание человечества.

Чавес заявил, что хотел бы предостеречь об этой опасности и призывает народ США и мир остановить эту угрозу.

— Эту книгу в первую очередь должны прочитать наши братья и сестры в Соединенных Штатах, ибо эта угроза кроется в их собственном доме. Дьявол именно там, он поселился в их доме. Вчера этот дьявол явился сюда. Здесь до сих пор стоит запах серы. Вчера президент Соединенных Штатов, тот самый дьявол, выступал с этой трибуны, будто он – хозяин мира. Неплохо было бы вчерашнее выступление президента Соединенных Штатов отдать психиатру для проведения анализа. Как представитель империализма он явился сюда, чтобы дать нам советы о том, как сохранить нынешнюю систему доминирования, эксплуатации и ограбления народов мира, – заявил Уго Чавес.

Украина и ООН

В 1997 году на должность председателя ГА избрали украинского дипломата и министра иностранных дел Геннадия Удовенко — он стал 52-м президентом Генеральной ассамблеи. В 1985 году Удовенко был председателем Совбеза ООН.

Стоит отметить, что украинские президенты активно сотрудничали с ООН. Так, президент Леонид Кучма (1994-2055) в 2003 году встречался с генсеком ООН Кофи Аннаном, провел встречу с заместителем генсека ООН, руководителем миссии ООН в Либерии Жаком Полем Кляйном, обсудив миротворческую операцию в Либерии. Кучма также возглавлял делегации Украины на 19-й специальной сессии ГА ООН по вопросам экологии и Саммите тысячелетия ООН.

Во времена президентства Петра Порошенко (2014-2019) с трибуны ГА ООН рассказывали о российской оккупации территорий Украины и аннексии Крыма. При президентстве Владимира Зеленского в выступлениях украинских делегатов так же звучит тема войны.

На полях саммита ГА ООН выступила первая леди Елена Зеленская. Темой ее речи была ситуация с оплатой труда украинских женщин в условиях полномасштабной войны.

В среду, 20 сентября, состоится открытое заседание Совбеза ООН с участием президента Владимира Зеленского, где будут обсуждать войну РФ против Украины, привлечение России к юридической ответственности за совершенные военные преступления.

В ноябре 2022 года Генеральная ассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию о репарациях Украине от России. В резолюции обозначена позиция государств ООН по поддержке суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Украины и требование к РФ немедленно прекратить войну и полностью вывести свои вооруженные силы с территории Украины.

Среди тех стран, которые проголосовали против резолюции, были: Беларусь, Центральноафриканская Республика, Китай, Куба, Северная Корея, Эритрея, Эфиопия, Иран, Мали, Никарагуа, Россия, Сирия, Зимбабве.

Источник: ООН,

Фото: ГА ООН

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