В ВР зарегистрировали проект, предлагающий заключенным крутить педали для выработки электроэнергии
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект под номером 10057, предлагающий мотивировать 50 тыс. заключенных генерировать электроэнергию через велогенарационные установки.
Об этом сообщил народный депутат Сергей Гривко.
— Если в течение месяца они будут выполнять нормы, определенные Министерством юстиции, то срок заключения уменьшится на три дня, но не более 10 месяцев в год. То есть за год заключенный может уменьшить на 30 дней срок заключения, — говорится в сообщении.
Гривко отмечает, что это также сэкономит содержание заключенного — примерно до 8% (до 200 млн в грн).
По словам нардепа, этот законопроект показывает альтернативные возможности для наполнения энергетической системы, которые возможно имплементировать в активный спорт, спортивные залы и другие структуры.
Ранее глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий рассказал, что дефицита электроэнергии в сентябре и октябре не ожидается.
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