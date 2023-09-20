Отвели часть военных кораблей: в Севастополе оккупанты суетятся после “бавовны”
С одной из стоянок в Севастопольской бухте российские военные, вероятно, начали отводить свои корабли.
Об этом в Telegram сообщает Атеш.
Как отмечает военное движение украинцев и крымских татар, оккупанты уже отвели часть военных кораблей со стоянки, которая находится между малыми бухтами Доковая и Голландия. При этом другую часть кораблей также подготавливают к передислокации.
В Атеш обратили внимание, что с начала полномасштабной войны бухту закрыли для военных нужд, а на стоянке пребывают исключительно военные корабли.
Напомним ,что в ночь на 13 сентября в Севастополе после взрывов начался пожар на Севастопольском морском заводе.
Через какое-то время в сети опубликовали видео последствий попадания по российскому кораблю в Севастополе. А разведка Минобороны Великобритании подтвердила вывод из строя БДК Минск и подводной лодки Ростов-на-Дону.
Фото: АТЕШ
Загрузка
Ядерная война, нашествие мигрантов и угроза со стороны Китая — это далеко не все причины, по которым Запад боится распада России. Зато для Украины сохранение государства-агрессора в его нынешнем виде с жаждой убивать и имперскими амбициями означает постоянную угрозу. Даже по возвращении к границам 1991 года.Полина Спасенко