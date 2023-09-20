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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Отвели часть военных кораблей: в Севастополе оккупанты суетятся после “бавовны”

Отвели часть военных кораблей: в Севастополе оккупанты суетятся после “бавовны”

С одной из стоянок в Севастопольской бухте российские военные, вероятно, начали отводить свои корабли.

Об этом в Telegram сообщает Атеш.

Как отмечает военное движение украинцев и крымских татар, оккупанты уже отвели часть военных кораблей со стоянки, которая находится между малыми бухтами Доковая и Голландия. При этом другую часть кораблей также подготавливают к передислокации.

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В Атеш обратили внимание, что с начала полномасштабной войны бухту закрыли для военных нужд, а на стоянке пребывают исключительно военные корабли.

Отвели часть военных кораблей: в Севастополе оккупанты суетятся после “бавовны”
Фото: АТЕШ
Отвели часть военных кораблей: в Севастополе оккупанты суетятся после “бавовны”
Фото: АТЕШ
Отвели часть военных кораблей: в Севастополе оккупанты суетятся после “бавовны”
Фото: АТЕШ
Отвели часть военных кораблей: в Севастополе оккупанты суетятся после “бавовны”
Отвели часть военных кораблей: в Севастополе оккупанты суетятся после “бавовны”
Отвели часть военных кораблей: в Севастополе оккупанты суетятся после “бавовны”

Напомним ,что в ночь на 13 сентября в Севастополе после взрывов начался пожар на Севастопольском морском заводе.

Через какое-то время в сети опубликовали видео последствий попадания по российскому кораблю в Севастополе. А разведка Минобороны Великобритании подтвердила вывод из строя БДК Минск и подводной лодки Ростов-на-Дону.

Фото: АТЕШ

Война в Украине, Севастополь
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