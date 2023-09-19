Всегда заканчивается одинаково: Подоляк предостерег постсоветские страны от дружбы с РФ
Российское “миротворчество” или “членство в российскоцентричной Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)” – это неизменный нож в спину в кризисной ситуации.
Об этом в Telegram написал советник Офиса президента Михаил Подоляк.
— Очередное напоминание всем постсоветским странам: Россия всегда и всех предает. А российское “миротворчество” или “членство в российскоцентричной ОДКБ” – это неизменный нож в спину в кризисной ситуации. Если вы, конечно, не готовы делегировать России часть своей субъектности и суверенитета, — заявил он.
Кроме того, советник предостерег от подписания с Россией любых договоров и ведения серьезных переговоров.
— Не принимайте “миротворческие контингенты” и не открывайте двери для российской пропаганды и коррупции. “Дружба” с Россией всегда заканчивается одинаково, — добавил Подоляк.
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