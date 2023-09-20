Из-за заявлений Зеленского на ГА ООН: в МИД Польши вызвали украинского посла

Министерство иностранных дел Польши вызвало украинского посла в Варшаве Василия Зварича в связи с заявлениями президента Владимира Зеленского во время дебатов на Генассамблее ООН.

Об этом сообщили в пресс-службе польского МИД.

Отмечается, что заместитель главы МИД Павел Яблонский передал “решительный протест” из-за заявлений Зеленского о том, что некоторые страны ЕС “имитируют солидарность, косвенно поддерживая Россию”.

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В МИД Польши отметили, что в отношении Польши этот тезис “не соответствует действительности и, более того, является особенно неоправданным по отношению к нашей стране, которая поддерживает Украину с первых дней войны”.

— Давление на Польшу на многосторонних форумах или направление жалоб в международные трибуналы не являются надлежащими методами разрешения споров между нашими странами, — отметили в МИД Польши.

Также добавляется, что эти действия не будут эффективными против Польши, поскольку “действия польского правительства, направленные на защиту интересов польских фермеров, соответствуют национальному, европейскому и международному законодательству”.

В то же время, заместитель главы МИД Польши выразил обеспокоенность “публичными заявлениями высших представителей украинской власти, которые в последнее время навязывают однобокую оптику относительно многомерной проблемы экспорта украинской сельскохозяйственной продукции в соседние страны”.

В польском внешнеполитическом ведомстве надеются, что “как политика украинской власти, так и публичная коммуникация с ее стороны будут отражать настоящий характер польско-украинских отношений, как современных, так и исторических, принимая во внимание беспрецедентную помощь, которую Польша и поляки оказывают украинскому народу и украинскому государству, а также весь спектр нашего доброго сотрудничества”.

Этим действиям Польши предшествовало заявление президента Зеленского, который, комментируя ограничения со стороны ряда стран на экспорт зерна из Украины, заявил, что “некоторые в Европе подрывают солидарность и устраивают политический театр, делая из зерна триллер”.

Фото: Посольство України у Польщі

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