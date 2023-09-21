Команда Украины в Гааге рассказала, что будет считать победой в иске против России о “геноциде”

В жалобе Украины в Международный суд ООН относительно лживых обвинений России о геноциде на Донбассе, победой для Киева станет признание Судом нарушения Кремлем норм международного права и признание войны безосновательной.

Об этом в интервью Европейской правде рассказала директор департамента международного права при МИД и соагент Украины Оксана Золотарева.

По ее словам, Украина надеется обеспечить не только вину России как государства, но и индивидуальную ответственность россиян, которые совершали преступления. В число этих лиц входит и глава Кремля Владимир Путин.

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Также официальный Киев планирует привлечь Россию к ответственности за нарушение международного права, что было реализовано действиями против Украины.

— Мы надеемся, что в конечном итоге суд установит, что Россия нарушила нормы международного права, а именно Конвенцию о предотвращении геноцида, что эта война является безосновательной и нарушает все нормы и принципы международного права, и это будет закреплено в решении суда. А также, конечно, Россия должна предоставить гарантии неповторения (агрессии), Россия должна вывести войска и, конечно, заплатить компенсации, — пояснила Золотарева.

Директор департамента международного права говорит, что для того, чтобы подготовить представление против России, надо было сначала понять, как это делать.

— Ведь хоть нам и понятно, что Россия, начав эту войну, нарушила все возможные нормы и принципы международного права, но обращение в Международный суд имеет свои правила. Поэтому мы начали искать, как именно россияне, их президент и другие лидеры объясняют, что же стало причиной, “спусковым крючком” для начала этой войны. И когда мы поняли, что они обосновывают нападение на нас необходимостью остановить якобы “геноцид”, то решение вырисовалось. Ведь именно Конвенция о геноциде дает нам возможность зацепиться и доказать в суде противоправность нарушения и ведения Россией этой войны, — сказала она.

Золотарева говорит, что в иске украинская сторона доказывает, что нельзя использовать надуманный “геноцид” для введения войск в Украину.

Вместе с тем она говорит, что учитывая темпы движения дела в последние полтора года, украинская команда ожидает получить решение Международного суда уже к концу 2023 года.

— На этом этапе Суд не будет исследовать доказательства. Сейчас он должен лишь подтвердить, что он имеет юрисдикцию для рассмотрения этого дела, то есть имеет полномочия решать этот спор между государствами. Далее у нас будет этап обмена письменных сообщений с Российской Федерацией. Затем — слушания по существу, они тоже займут определенное время. И только когда мы получим решение по существу — то перейдем к вопросу выплаты репараций, — пояснила Золотарева.

По ее словам, эти стадии не могут проходить мгновенно, особенно, учитывая, что у российской стороны будет время на ответ. Поэтому, считает соагент Украины, украинская команда сможет выйти на устные слушания по существу в 2025 году.

Отметим, что речь идет об иске Украины, слушания по которому в Международном суде ООН в Гааге начались в понедельник, 18 сентября. На этот раз слушания продлятся до 27 сентября, где рассматриваются юридические аргументы относительно юрисдикции.

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