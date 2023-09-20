На румынской границе нашли скелет украинца, который бежал от мобилизации в ЕС
На территории Румынии, близко к границе с Украиной, обнаружили тело человека, вероятно, беглеца от мобилизации.
Об этом сообщила Госпогранслужба.
Предварительно установлено, что погибший был жителем Запорожья 1988 года рождения. Его нашли в труднодоступных горах напротив отдела пограничной службы Шибены Ивано-Франковской области. По внешним признакам, тело, точнее — скелет в теплой одежде, — находилось там длительное время.
Это уже 24 случай гибели украинского мужчины призывного возраста на границе Украины со странами Евросоюза с начала полномасштабной войны. Предыдущие 23 обнаружили на границе с Румынией и Венгрией на Закарпатье, из них 19 — у реки Тиса.
— Обычно они пытались нелегально попасть в страны, где нет войны, и, по иронии судьбы, погибали во время таких путешествий. Иногда опасный маршрут предлагают преступники, которые наживаются на организации незаконного перемещения лиц через границу, — отмечает Госпогранслужба.
Пограничники предупредили, что, отправляясь в такие незаконные путешествия, важно взвесить, стоит ли это делать, поскольку чрезмерная уверенность в собственных силах иногда может привести к трагическим последствиям.
Загрузка
Ядерная война, нашествие мигрантов и угроза со стороны Китая — это далеко не все причины, по которым Запад боится распада России. Зато для Украины сохранение государства-агрессора в его нынешнем виде с жаждой убивать и имперскими амбициями означает постоянную угрозу. Даже по возвращении к границам 1991 года.Полина Спасенко