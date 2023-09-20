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Украина
Елена Черкасец, редактор ленты новостей

На румынской границе нашли скелет украинца, который бежал от мобилизации в ЕС

виявили тіло чоловіка
Фото: ГСЧС

На территории Румынии, близко к границе с Украиной, обнаружили тело человека, вероятно, беглеца от мобилизации.

Об этом сообщила Госпогранслужба.

Предварительно установлено, что погибший был жителем Запорожья 1988 года рождения. Его нашли в труднодоступных горах напротив отдела пограничной службы Шибены Ивано-Франковской области. По внешним признакам, тело, точнее — скелет в теплой одежде, — находилось там длительное время.

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Это уже 24 случай гибели украинского мужчины призывного возраста на границе Украины со странами Евросоюза с начала полномасштабной войны. Предыдущие 23 обнаружили на границе с Румынией и Венгрией на Закарпатье, из них 19 — у реки Тиса.

— Обычно они пытались нелегально попасть в страны, где нет войны, и, по иронии судьбы, погибали во время таких путешествий. Иногда опасный маршрут предлагают преступники, которые наживаются на организации незаконного перемещения лиц через границу, — отмечает Госпогранслужба.

Пограничники предупредили, что, отправляясь в такие незаконные путешествия, важно взвесить, стоит ли это делать, поскольку чрезмерная уверенность в собственных силах иногда может привести к трагическим последствиям.

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Пункт пропуску на кордоні України

Источник: ГСЧС
держкордон, мобілізація, Румунія, Украина
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