В Запорожской области россияне атаковали дроном-камикадзе шведских репортеров

В Запорожской области россияне ударили дроном по автомобилю съемочной группы шведского телеканала TV4. Журналисты не пострадали, однако ранения получили украинский продюсер и полицейские.

Об этом сообщается на сайте TV4.

Захватчики атаковали телевизионщиков в 11:30 во вторник, 19 сентября. В результате атаки репортер Йохан Фредрикссон и фотограф Даниэль Здольсек не пострадали, так как они вышли из авто до момента удара.

В результате удара ранения получили украинский продюсер Александр Павлов, а также двое украинских полицейских. Автомобиль и оборудование съемочной группы полностью уничтожены.

Местный полицейский фактически спас жизнь журналистам.

— Он наблюдал за небом и кричал “дрон, дрон” — как раз перед тем, как наша группа заметила беспилотник, — рассказал Фредрикссон.

Иностранные журналисты планировали снимать материал об украинском контрнаступлении. Поездка в Запорожскую область была согласована с полицией. Команда TV4 прошла несколько учебных курсов по безопасности, а корреспондент Йохан Фредрикссон уже более 30 лет освещает события из горячих точек.

Прежде чем высадиться на месте атаки беспилотника, шведские журналисты прошли процедуры безопасности вместе с офицером службы безопасности и водителем.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал произошедший случай ужасным.

— Это доказывает, что война постоянно затрагивает абсолютно гражданских людей, которые находятся в таких регионах не с целью участия в боях. Мы проведем очень тщательное расследование касательно намерений этой атаки, — сказал он.

Министерство иностранных дел Украины решительно осудило атаку захватчиков.

— Все имели четкие отметки PRESS. Это еще одно военное преступление России против журналистов, — написал в Twitter представитель МИД Олег Николенко.

We strongly condemn Russia’s drone attack on @TV4 crew in the Zaporizhzhia region. A Ukrainian producer sustained small injuries, and a reporter and a photographer miraculously were not hurt. All had clear marks ‘PRESS’. This is yet another Russia’s war crime against journalists. pic.twitter.com/ZnaVU6tSTS

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) September 20, 2023