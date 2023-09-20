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Украина
Валерий Савицкий, редактор ленты

В Запорожской области россияне атаковали дроном-камикадзе шведских репортеров

В Запорожской области россияне атаковали дроном-камикадзе шведских репортеров
Фото: Факти ICTV

В Запорожской области россияне ударили дроном по автомобилю съемочной группы шведского телеканала TV4. Журналисты не пострадали, однако ранения получили украинский продюсер и полицейские.

Об этом сообщается на сайте TV4.

Счастливое стечение обстоятельств

Захватчики атаковали телевизионщиков в 11:30 во вторник, 19 сентября. В результате атаки репортер Йохан Фредрикссон и фотограф Даниэль Здольсек не пострадали, так как они вышли из авто до момента удара.

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— В этот раз нам повезло. Российский ударный беспилотник врезался прямо в заднюю дверь нашего авто, к счастью, в машине никого не было, — отметил журналист.

В результате удара ранения получили украинский продюсер Александр Павлов, а также двое украинских полицейских. Автомобиль и оборудование съемочной группы полностью уничтожены.

Местный полицейский фактически спас жизнь журналистам.

— Он наблюдал за небом и кричал “дрон, дрон” — как раз перед тем, как наша группа заметила беспилотник, — рассказал Фредрикссон.

Иностранные журналисты планировали снимать материал об украинском контрнаступлении. Поездка в Запорожскую область была согласована с полицией. Команда TV4 прошла несколько учебных курсов по безопасности, а корреспондент Йохан Фредрикссон уже более 30 лет освещает события из горячих точек.

Прежде чем высадиться на месте атаки беспилотника, шведские журналисты прошли процедуры безопасности вместе с офицером службы безопасности и водителем.

Ужасный инцидент и военное преступление

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал произошедший случай ужасным.

— Это доказывает, что война постоянно затрагивает абсолютно гражданских людей, которые находятся в таких регионах не с целью участия в боях. Мы проведем очень тщательное расследование касательно намерений этой атаки, — сказал он.

Министерство иностранных дел Украины решительно осудило атаку захватчиков.

— Все имели четкие отметки PRESS. Это еще одно военное преступление России против журналистов, — написал в Twitter представитель МИД Олег Николенко.

Целенаправленная атака

Шведский полковник Йоаким Паасикиви убежден, что атака на журналистов была целенаправленной. Он не исключил, что работал ударный беспилотник по координатам, ранее полученным с дрона-аэроразведчика.

— Сначала проводится разведка с воздуха, собирается информация о целях. После этого пилот ударного беспилотника надевает очки виртуальной реальности и атакует. Он видит изображение с камеры на дроне, целенаправленно направляет его в цель и видит ее вплоть до момента столкновения. Об этом свидетельствует характер повреждений на автомобиле – они достаточно ограничены, — отметил Йоаким Паасикиви.

Напомним, российские захватчики регулярно атакуют работников иностранных СМИ в зоне боевых действий в Украине.

Так, в декабре 2022 года захватчики умышленно обстреляли двух итальянских военных корреспондентов в Херсонской области.

А в июне прошлого года вблизи Северодонецка Луганской области во время обстрела получили ранения двое журналистов агентства Reuters.

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атака дронами, безпілотник, дрон-камікадзе
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