В Запорожской области россияне атаковали дроном-камикадзе шведских репортеров
В Запорожской области россияне ударили дроном по автомобилю съемочной группы шведского телеканала TV4. Журналисты не пострадали, однако ранения получили украинский продюсер и полицейские.
Об этом сообщается на сайте TV4.
Счастливое стечение обстоятельств
Захватчики атаковали телевизионщиков в 11:30 во вторник, 19 сентября. В результате атаки репортер Йохан Фредрикссон и фотограф Даниэль Здольсек не пострадали, так как они вышли из авто до момента удара.
— В этот раз нам повезло. Российский ударный беспилотник врезался прямо в заднюю дверь нашего авто, к счастью, в машине никого не было, — отметил журналист.
В результате удара ранения получили украинский продюсер Александр Павлов, а также двое украинских полицейских. Автомобиль и оборудование съемочной группы полностью уничтожены.
Местный полицейский фактически спас жизнь журналистам.
— Он наблюдал за небом и кричал “дрон, дрон” — как раз перед тем, как наша группа заметила беспилотник, — рассказал Фредрикссон.
Иностранные журналисты планировали снимать материал об украинском контрнаступлении. Поездка в Запорожскую область была согласована с полицией. Команда TV4 прошла несколько учебных курсов по безопасности, а корреспондент Йохан Фредрикссон уже более 30 лет освещает события из горячих точек.
Прежде чем высадиться на месте атаки беспилотника, шведские журналисты прошли процедуры безопасности вместе с офицером службы безопасности и водителем.
Ужасный инцидент и военное преступление
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал произошедший случай ужасным.
— Это доказывает, что война постоянно затрагивает абсолютно гражданских людей, которые находятся в таких регионах не с целью участия в боях. Мы проведем очень тщательное расследование касательно намерений этой атаки, — сказал он.
Министерство иностранных дел Украины решительно осудило атаку захватчиков.
— Все имели четкие отметки PRESS. Это еще одно военное преступление России против журналистов, — написал в Twitter представитель МИД Олег Николенко.
We strongly condemn Russia’s drone attack on @TV4 crew in the Zaporizhzhia region. A Ukrainian producer sustained small injuries, and a reporter and a photographer miraculously were not hurt. All had clear marks ‘PRESS’. This is yet another Russia’s war crime against journalists. pic.twitter.com/ZnaVU6tSTS
— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) September 20, 2023
Целенаправленная атака
Шведский полковник Йоаким Паасикиви убежден, что атака на журналистов была целенаправленной. Он не исключил, что работал ударный беспилотник по координатам, ранее полученным с дрона-аэроразведчика.
— Сначала проводится разведка с воздуха, собирается информация о целях. После этого пилот ударного беспилотника надевает очки виртуальной реальности и атакует. Он видит изображение с камеры на дроне, целенаправленно направляет его в цель и видит ее вплоть до момента столкновения. Об этом свидетельствует характер повреждений на автомобиле – они достаточно ограничены, — отметил Йоаким Паасикиви.
Напомним, российские захватчики регулярно атакуют работников иностранных СМИ в зоне боевых действий в Украине.
Так, в декабре 2022 года захватчики умышленно обстреляли двух итальянских военных корреспондентов в Херсонской области.
А в июне прошлого года вблизи Северодонецка Луганской области во время обстрела получили ранения двое журналистов агентства Reuters.
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