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Три Искандера и Х-35: Россия обстреляла село Петропавловка в Донецкой области

Три Искандера и Х-35: Россия обстреляла село Петропавловка в Донецкой области
Фото: Офис генпрокурора

Офис Генерального прокурора начал досудебное расследование очередного военного преступления России после ударов ракетами Искандер и Х-35 по селу Донецкой области.

Как заявили в пресс-центре ОГПУ, в результате атаки РФ были ранены четыре человека.

— По данным следствия, 19 сентября 2023 года около 15:00 оккупационные войска накрыли огнем с. Петропавловка Волновахского района. По предварительным данным, они атаковали населенный пункт тремя ракетами Искандер и одной — Х-35, — говорится в сообщении.

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Правоохранители добавили, что от попадания средств поражения по одной из улиц населенного пункта получили ранения четверо жителей села.

— Среди пострадавших семья: 58-летние муж и жена и сын 30 лет. На момент атаки семья находилась в собственном доме, а сосед попал под обстрел возле их дома, — добавляется в пресс-центре.

Также ракетной атакой РФ были повреждены шесть частных домов, гаражи, хозяйственная постройка и ангар.

В Офисе генпрокурора добавили, что под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в производстве по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.

Напомним, 19 сентября Россия также обстреляла Львов и Купянск, выпустив по городу на западе Украины дроны Shahed, когда же по населенному пункту Харьковской области — управляемую авиабомбу.

Источник: Офис генпрокурора
Война в Украине, Донецкая область, Ракетные удары России, Російська агресія, Росія
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