Восстановление Украины уже сейчас: Зеленский встретился с Прицкер в Нью-Йорке

В Нью-Йорке состоялась встреча президента Владимира Зеленского со специальным представителем лидера США по восстановлению Украины Пенни Прицкер.

— Очень важным вопросом для нас является восстановление — как послевоенное, так и уже сейчас, пока идет война. В частности, вы можете прибыть в Украину и увидеть, как сейчас работают школы, бомбоубежища, госпитали и энергетическая инфраструктура, которая является ключевой накануне зимы, — отметил он.

Стороны обсудили приоритетные для восстановления области нашей страны, а также поддержку наиболее перспективных отраслей украинской экономики.

Зеленский отметил важность участия американского бизнеса в восстановлении объектов инфраструктуры, разрушенных из-за полномасштабной войны в Украине. В частности, это школы, детские сады, жилые дома, а также энергетические объекты.

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Глава государства отметил, что американские компании могут присоединиться к реконструкции украинской энергетической системы.

Кроме того, Владимир Зеленский поздравил Пенни Прицкер с назначением на должность и выразил надежду на будущее плодотворное сотрудничество.

Источник : Офис президента

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