В результате обстрела Львова погиб доброволец, который недавно вернулся с войны
В результате атаки ударными дронами по Львову в ночь на 19 сентября погиб 32-летний доброволец Петр Бурбан. Это был его первый день на новой работе на складе, куда попал вражеский Shahed, после возвращения домой с войны.
Об этом сообщил городской глава Львова Андрей Садовой. По его словам, Петр родился и вырос в этом городе. После полномасштабного вторжения РФ он пошел добровольцем на войну и прослужил полтора года.
Недавно Петр Бурбан вернулся с фронта к семье. Дома его ждала жена и трое маленьких детей.
В течение двух недель он искал работу — это был его первый рабочий день, когда Россия запустила ударные дроны по Львову. Из-за атаки вражеских беспилотников Петр Бурбан погиб на складе во Львове.
Фото: Андрей Садовый
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