Зеленский призвал Трампа публично озвучить свой мирный план

Президент Владимир Зеленский призвал экс-президента США Дональда Трампа публично поделиться своими мирными планами, если у бывшего американского лидера есть способ прекратить войну между Украиной и Россией, однако украинский президент во вторник в интервью предупредил, что любой мирный план, в котором Украина отдает территорию, будет неприемлем.

Об этом глава украинского государства заявил в интервью телеканалу CNN после своего выступления во вторник на Генеральной Ассамблее ООН.

— Он (Дональд Трамп, — Ред.) может публично поделиться своей идеей сейчас, не теряя времени, не теряя людей, и сказать: “Моя формула — остановить войну, остановить всю эту трагедию, остановить российскую агрессию”. И он сказал, как он это видит, как вытеснить русских с нашей земли. Иначе он не представляет глобальную идею мира, — сказал Зеленский.

Он добавил: “Поэтому, если идея заключается в том, как забрать часть нашей территории и отдать Путину, то это не формула мира”.

Сейчас смотрят

Отметим, что ранее 45-й президент США Трамп говорил, что мог бы завершить войну между Россией и Украиной за 24 часа, устроив переговоры между лидером Украины и главой Кремля Владимира Путина.

Впоследствии Трамп уже заявлял, что, будь он на месте действующего президента США Джо Байдена, то уступил бы России оккупированные территории, чтобы вторжение не произошло.

Как отмечает CNN, поездка Зеленского в ООН проходит в тот момент, когда Украина сталкивается с самыми жесткими на сегодняшний день препятствиями в США в связи с поддержкой войны. Республиканцы в Палате представителей Конгресса США открыто выступают против предоставления Украине дополнительной военной помощи, и пока неясно, согласится ли спикер палаты Кевин Маккарти подписать дополнительное финансирование.

Зеленский заявил, что планирует встретиться с Маккарти во время его поездки в Вашингтон в конце этой недели. Отвечая на вопрос о тех, кто скептически относится к предложению увеличить финансирование Украины, Зеленский сказал, что тем, кто не видел войну вблизи, трудно сравнивать внутренние проблемы, такие как гражданские права или энергетика, с экзистенциальной угрозой, стоящей перед Украиной.

— Очень трудно понять, когда ты находишься на войне, а когда нет, — сказал Зеленский. Даже когда ты приезжаешь на войну, в страну, которая находится в состоянии войны, когда ты приезжаешь в один прекрасный день, ты можешь понять больше, чем ты живешь, слышишь, думаешь, читаешь. Нет, сравнивать нельзя. Это разные ситуации. Поэтому я считаю, что нельзя сравнивать эти вызовы.

Отметим, что в Конгрессе США тем временем уже отреагировали на визит президента Зеленского в Соединенные Штаты. О том, стоит ли и дальше поддерживать Украину за американские государственные средства высказались как спикер Палаты представителей, так и глава республиканцев в Сенате Конгресса.

Источник : CNN

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.