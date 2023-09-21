Достают минометы: ВСУ держат под огневым контролем трассу Бахмут-Горловка

Освобождение Клещиевки позволило Силам обороны подойти ближе к одной из логистических артерий врага — это трасса Бахмут-Горловка.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказал руководитель пресс-службы Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш.

— Обнажение этого фланга дает нам возможность больше наносить артудары по скоплению личного состава противника и технике в их тылу. Кроме того, выход вблизи Клещиевки позволяет нам подойти еще ближе к одной из логистических артерий обеспечения россиян на этом направлении. Это трасса Бахмут-Горловка, которая уже находится под нашим огневым контролем, — объяснил он.

По его словам, сейчас туда достают уже и минометы, что является артиллерией ближнего боя, и противотанковые расчеты, поэтому снабжение оккупантов на Бахмутском направлении значительно усложнилось, и еще больше будет усложняться в дальнейшем.

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Евлах сообщил, что продолжается наступательная операция на южном фланге вблизи Бахмута, где ВСУ имеют успехи вблизи Андреевки, Отрадовки и Курдюмовки.

— Значительно меньшими силами мы продолжаем двигаться, хотя противник имеет доминацию в воздухе. В то же время он несет в 7-8 раз большие потери в обороне, чем мы в наступлении, что противоречит любым законам военной логики и искусства, — добавил Евлах.

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