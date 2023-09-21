Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Как работает Новая почта во время воздушной тревоги
Срочно
РФ атаковала Львов дронами Shahed. Есть попадание в промышленные склады, есть раненый и погибший
В ТЦК во Львовской области военный с пистолетом жестоко избил мужчину: ГБР начало расследование
Срочно
В Хмельницкой области обломки ракет упали на колею и территорию предприятия
Срочно
В Дрогобыче – три прилета: куда попали российские ракеты
Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Достают минометы: ВСУ держат под огневым контролем трассу Бахмут-Горловка

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Освобождение Клещиевки позволило Силам обороны подойти ближе к одной из логистических артерий врага — это трасса Бахмут-Горловка.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказал руководитель пресс-службы Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш.

— Обнажение этого фланга дает нам возможность больше наносить артудары по скоплению личного состава противника и технике в их тылу. Кроме того, выход вблизи Клещиевки позволяет нам подойти еще ближе к одной из логистических артерий обеспечения россиян на этом направлении. Это трасса Бахмут-Горловка, которая уже находится под нашим огневым контролем, — объяснил он.

По его словам, сейчас туда достают уже и минометы, что является артиллерией ближнего боя, и противотанковые расчеты, поэтому снабжение оккупантов на Бахмутском направлении значительно усложнилось, и еще больше будет усложняться в дальнейшем.

Сейчас смотрят

Евлах сообщил, что продолжается наступательная операция на южном фланге вблизи Бахмута, где ВСУ имеют успехи вблизи Андреевки, Отрадовки и Курдюмовки.

— Значительно меньшими силами мы продолжаем двигаться, хотя противник имеет доминацию в воздухе. В то же время он несет в 7-8 раз большие потери в обороне, чем мы в наступлении, что противоречит любым законам военной логики и искусства, — добавил Евлах.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 575-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Читайте также
Зеленский рассказал, будет ли прорыв в контрнаступлении в этом году
Володимир Зеленський

Армия России, Бахмут, Война в Украине, Донецкая область, ВСУ, контрнаступ, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Зашивают ножку — бабушка о состоянии девочки, пострадавшей из-за обстрела РФ
Достают минометы: ВСУ держат под огневым контролем трассу Бахмут-Горловка
Как работает Новая почта во время воздушной тревоги
Достают минометы: ВСУ держат под огневым контролем трассу Бахмут-Горловка
Карта боевых действий на 21.09.2023 — ситуация на фронте
Бої на фронті
Обломки ракет упали в нескольких районах Киева: среди пострадавших – дети
Достают минометы: ВСУ держат под огневым контролем трассу Бахмут-Горловка
Воздушные силы предупреждали об угрозе: в Ивано-Франковске с утра слышали взрывы
Достают минометы: ВСУ держат под огневым контролем трассу Бахмут-Горловка

Загрузка

Игры
Видео
Распад РФ гарантирован: аналитики назвали главные сценарии развития событий

Ядерная война, нашествие мигрантов и угроза со стороны Китая — это далеко не все причины, по которым Запад боится распада России. Зато для Украины сохранение государства-агрессора в его нынешнем виде с жаждой убивать и имперскими амбициями означает постоянную угрозу. Даже по возвращении к границам 1991 года.

Полина Спасенко
КАД*РОВ пока ЖИВ, а ВЕРТОЛЕТ Жеваго теперь служит ВСУ! Новости Факты ICTV за 20.09.2023
Достают минометы: ВСУ держат под огневым контролем трассу Бахмут-Горловка
ГУР уже ЗНАЮТ об УДАРАХ по ЭНЕРГЕТИКЕ | Ситуация на Генассамблее ООН! Новости Факты ICTV за 20.09.2023
Достают минометы: ВСУ держат под огневым контролем трассу Бахмут-Горловка
Премьера ФИЛЬМА “Евродонбас” и зерновой КОНФЛИКТ с Польшей! Новости Факты ICTV за 20.09.2023
Достают минометы: ВСУ держат под огневым контролем трассу Бахмут-Горловка
Подрыв ТЕХНИКИ ВВС РФ в Подмосковье | Проблемы ЖЕНЩИН в рядах ВСУ | Новости Факты ICTV за 20.09.2023
Достают минометы: ВСУ держат под огневым контролем трассу Бахмут-Горловка
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь