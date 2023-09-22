Дуда заявил, что готов встретиться с Зеленским “как только будет возможность”

Президент Польши Анджей Дуда готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским “как только будет возможность”.

Об этом он заявил в интервью телеканалу TVN24.

— Как только будет возможность, я обязательно поговорю с ним (Зеленским — Ред.), но мы точно не будем разговаривать перед камерами. Мы будем разговаривать так, как много раз говорили — с глазу на глаз, как разговаривают два друга, которые хотят решить различные сложные ситуации, — сказал Дуда.

На вопрос журналиста, продолжает ли он считать Зеленского своим другом, Дуда ответил: Конечно.

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Президент Польши назвал “несправедливыми” слова Зеленского во время выступления на Генассамблее ООН о том, что “некоторые друзья в Европе подрывают солидарность и устраивают политический театр, делая из зерна триллер”.

— В тот момент мне было обидно, потому что я считаю: то, что он говорит очень несправедливо. С другой стороны, чем больше времени проходит, тем больше во мне утихают эти эмоции, — отметил Дуда.

В то же время он подчеркнул, что “этот спор касается лишь небольшой части украинско-польских отношений”.

— Давайте не будем проецировать его на все, потому что для этого нет никаких оснований, и от этого выиграют только другие, — добавил польский лидер.

Напомним, вчера Анджей Дуда заявил, что Украина должна помнить, что получает помощь от Польши.

Об этом он сказал на фоне углубления спора между странами относительно импорта украинской сельскохозяйственной продукции.

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