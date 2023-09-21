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Карта боевых действий на 21.09.2023 — ситуация на фронте

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки произошло 23 боевых столкновения. Враг нанес два ракетных и 80 авиационных ударов, совершил более 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам.

Карта боевых действий в Украине на 21.09.2023

Карта боевых действий Украины — где идут бои в Украине 21 сентября 2023 года

Авиационным ударам подверглись Леонивка Черниговской области; Надежда, Невское, Белогоровка Луганской области; Новосадово, Торское, Спорное, Веселое, Клещеевка, Нью-Йорк, Красногоровка, Угледар Донецкой области; Работино Запорожской области; Казацкое, Одрадокаменка, Ольговка, Токаревка, Тягинка Херсонской области.

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Под артиллерийским огнем оказались около 90 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

На Бахмутском направлении Силы обороны успешно отбили атаки противника в районе западнее Зайцево Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе северо-восточнее и восточнее Андреевки Донецкой области, успехов не имел.

На Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь в течение минувших суток враг совершил 13 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

На Мелитопольском направлении наши защитники отбили атаки врага в районе Работино Запорожской области. Оккупанты имеют значительные потери как в живой силе, так и в технике.

Потери РФ в войне на 21.09.2023:

  • личного состава — около 274 470 (+490) чел,
  • танков — 4638 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин — 8883 (+15) ед,
  • артиллерийских систем — 6137 (+41) ед,
  • РСЗО — 781 (+2) ед,
  • средств ПВО — 528 (+2) ед,
  • самолетов — 315 ед,
  • вертолетов — 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 4850 (+29) ед,
  • крылатых ракет — 1479 ед,
  • кораблей/катеров — 20 ед,
  • подводных лодок — 1 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 8670 (+37) ед,
  • специальной техники — 911 (+5) ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 575-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Источник: ISW, Генштаб ВСУ
Война в Украине, Карта
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