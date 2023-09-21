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Людей массово забирают на допросы: Федоров об усилении террора на ВОТ Запорожья

Іван Федоров
Фото: УНИАН

На временно оккупированных территориях Запорожской области после окончания фейковых выборов россияне ходят по коммунальным предприятиям, больницам и школам и проверяют, кто был во время их проведения на больничном или в отпуске.

— Таких людей терроризируют, массово забирают на допросы для выяснения причины неучастия в фейковом голосовании. Это касается также тех, кто отказался от российского паспорта, — рассказал в эфире телемарафона Єдині новини мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, есть сообщения из Энергодара о том, что жителей останавливают и проверяют, к какому номеру телефона подключен мессенджер. Если это украинский номер — заставляют выходить из своей учетной записи и переходить на российский.

Федоров также отметил, что оккупанты становятся все более агрессивными еще и потому, что несут большие потери именно на Запорожском направлении как вблизи линии фронта, так и в тылу.

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— Например, мы теперь знаем, что 19 сентября, когда в Мелитополе прогремело шесть взрывов, был ликвидирован один из штабов оккупантов, который расположен на территории моторного завода, — напомнил он.

Кроме того, мэр Мелитополя сообщил о ликвидации в поселке Тракторное Васильевского района склада с боеприпасами, детонация которого продолжалась не менее шести часов.

— Почему знаковый этот склад? Потому что находится в 20-30 км от линии фронта на Запорожье, и он точно обеспечивал потребности врагов именно на этом направлении. Также были ликвидированы другие группировки врагов, например, в поселке Пришиб, — добавил Федоров.

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Іван Федоров, Война в Украине, Запорожская область, Мелітополь, Російська агресія
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