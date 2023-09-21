Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
РФ атаковала Львов дронами Shahed. Есть попадание в промышленные склады, есть раненый и погибший
В ТЦК во Львовской области военный с пистолетом жестоко избил мужчину: ГБР начало расследование
Срочно
В Дрогобыче – три прилета: куда попали российские ракеты
Срочно
В Хмельницкой области обломки ракет упали на колею и территорию предприятия
Во время выполнения боевого задания погиб боксер Андрей Огородник
Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Не будет ошибкой: в Украине разрешили писать “россия” с маленькой буквы

Документи, оформлення
Фото: Pixabay

Написание слов “россия”, “москва” и подобных с маленькой буквы в неофициальных текстах не будет считаться ошибкой в Украине.

Об этом сообщила Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

— Написание названий “российская федерация”, “россия”, “москва”, “московия”, “московское царство”, “российская империя”, “государственная дума рф” и подобных с маленькой буквы можно не квалифицировать как отклонение от норм украинского языка в текстах неофициального характера, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Нацкомиссия обсудила этот вопрос с учетом официальных писем от Института украинского языка НАН Украины, Института языкознания имени А.А. Потебни НАН Украины по обращению вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.

Сейчас смотрят

В свою очередь министр образования и науки Оксен Лисовой отмечал, что название государства “Российская Федерация” в официальных документах должно быть написано с больших букв.

Ранее МОН выпустило документ по образованию украинских детей за рубежом, в котором РФ написано с маленькой буквы.

Лисовой приказал исправить написание названия, поскольку без этого Минюст не зарегистрировал бы документ.

Министр образования считает, что написание “рф” с большой буквы — ошибка, но таково требование нормопроектирования.

Читайте также
Минобразования уволило своего работника, который высмеял независимость Украины
Міністерство освіти і науки України, Міносвіти

Міносвіти, МОН, Правописание, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Британии предстанут перед судом пятеро шпионов, работавших на РФ
Велика Британія
Южная Корея “не будет стоять в стороне”, если РФ будет помогать КНДР усиливать военный потенциал
Юн Сок Йоль
Продавали РФ насосы для атомных реакторов: СБУ задержала руководителей сумского завода
Не будет ошибкой: в Украине разрешили писать “россия” с маленькой буквы
Сообщениями о “смерти” Кадырова Путин отвлекает внимание от более насущных проблем — экс-депутат Ичкерии
Рамзан Кадиров
Прекратите войну – и Зеленский не будет выступать: Небензю успокоили после попытки сорвать заседание СБ ООН
Не будет ошибкой: в Украине разрешили писать “россия” с маленькой буквы

Загрузка

Игры
Видео
Его похитили: отец пленника Самборского ТЦК рассказал новые детали

Двоих сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки Самбора на Львовщине задержали следователи Государственного бюро расследований. Их подозревают в незаконном содержании и избиении мужчины.

Оксана Ясницька
КАД*РОВ пока ЖИВ, а ВЕРТОЛЕТ Жеваго теперь служит ВСУ! Новости Факты ICTV за 20.09.2023
Не будет ошибкой: в Украине разрешили писать “россия” с маленькой буквы
ГУР уже ЗНАЮТ об УДАРАХ по ЭНЕРГЕТИКЕ | Ситуация на Генассамблее ООН! Новости Факты ICTV за 20.09.2023
Не будет ошибкой: в Украине разрешили писать “россия” с маленькой буквы
Премьера ФИЛЬМА “Евродонбас” и зерновой КОНФЛИКТ с Польшей! Новости Факты ICTV за 20.09.2023
Не будет ошибкой: в Украине разрешили писать “россия” с маленькой буквы
Подрыв ТЕХНИКИ ВВС РФ в Подмосковье | Проблемы ЖЕНЩИН в рядах ВСУ | Новости Факты ICTV за 20.09.2023
Не будет ошибкой: в Украине разрешили писать “россия” с маленькой буквы
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь