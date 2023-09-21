Не будет ошибкой: в Украине разрешили писать “россия” с маленькой буквы

Написание слов “россия”, “москва” и подобных с маленькой буквы в неофициальных текстах не будет считаться ошибкой в Украине.

Об этом сообщила Национальная комиссия по стандартам государственного языка.

— Написание названий “российская федерация”, “россия”, “москва”, “московия”, “московское царство”, “российская империя”, “государственная дума рф” и подобных с маленькой буквы можно не квалифицировать как отклонение от норм украинского языка в текстах неофициального характера, — говорится в сообщении.

Отмечается, что Нацкомиссия обсудила этот вопрос с учетом официальных писем от Института украинского языка НАН Украины, Института языкознания имени А.А. Потебни НАН Украины по обращению вице-премьер-министра — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.

Сейчас смотрят

В свою очередь министр образования и науки Оксен Лисовой отмечал, что название государства “Российская Федерация” в официальных документах должно быть написано с больших букв.

Ранее МОН выпустило документ по образованию украинских детей за рубежом, в котором РФ написано с маленькой буквы.

Лисовой приказал исправить написание названия, поскольку без этого Минюст не зарегистрировал бы документ.

Министр образования считает, что написание “рф” с большой буквы — ошибка, но таково требование нормопроектирования.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.