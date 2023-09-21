Несмотря на мощное сопротивление: ВСУ вытесняют РФ на Мелитопольском направлении
Подразделения Гвардии наступления Нацгвардии Украины вытесняют врага на Мелитопольском направлении.
Об этом на брифинге в Military Media Center сообщил вр. и. о. директора департамента планирования применения Главного управления Нацгвардии Николай Уршалович.
Он проинформировал, что на Мелитопольском направлении украинские военные вытесняют оккупантов с позиций и закрепляются на достигнутых рубежах, несмотря на мощное сопротивление.
— Несмотря на плотное минирование и инженерное оборудование, а также мощное сопротивление оккупантов, наши подразделения имели частичный успех, продвинулись как в глубину обороны врага, так и по фронту, — говорит он.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 575-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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