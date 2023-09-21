Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
РФ атаковала Львов дронами Shahed. Есть попадание в промышленные склады, есть раненый и погибший
В ТЦК во Львовской области военный с пистолетом жестоко избил мужчину: ГБР начало расследование
Срочно
В Хмельницкой области обломки ракет упали на колею и территорию предприятия
Срочно
В Дрогобыче – три прилета: куда попали российские ракеты
Во время выполнения боевого задания погиб боксер Андрей Огородник
Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Несмотря на мощное сопротивление: ВСУ вытесняют РФ на Мелитопольском направлении

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Подразделения Гвардии наступления Нацгвардии Украины вытесняют врага на Мелитопольском направлении.

Об этом на брифинге в Military Media Center сообщил вр. и. о. директора департамента планирования применения Главного управления Нацгвардии Николай Уршалович.

Он проинформировал, что на Мелитопольском направлении украинские военные вытесняют оккупантов с позиций и закрепляются на достигнутых рубежах, несмотря на мощное сопротивление.

Сейчас смотрят

— Несмотря на плотное минирование и инженерное оборудование, а также мощное сопротивление оккупантов, наши подразделения имели частичный успех, продвинулись как в глубину обороны врага, так и по фронту, — говорит он.

Несмотря на мощное сопротивление: ВСУ вытесняют РФ на Мелитопольском направлении

Фото: Deep State

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 575-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Война в Украине, Запорожская область, Мелітополь, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Оккупанты обстреляли Белозерку на Херсонщине, один человек погиб, есть раненые
Несмотря на мощное сопротивление: ВСУ вытесняют РФ на Мелитопольском направлении
РФ мобилизовала в “ДНР” почти всех коммунальщиков, города тонут в мусоре
мобілізація в РФ
Людей массово забирают на допросы: Федоров об усилении террора на ВОТ Запорожья
Іван Федоров
В Ровно после ракетного удара возобновили электроснабжение
Обстріл Рівного 21 вересня 2023
Вместо ограничений по возрасту: что известно о новом законопроекте об отсрочке от мобилизации
Верховна Рада

Загрузка

Игры
Видео
Распад РФ гарантирован: аналитики назвали главные сценарии развития событий

Ядерная война, нашествие мигрантов и угроза со стороны Китая — это далеко не все причины, по которым Запад боится распада России. Зато для Украины сохранение государства-агрессора в его нынешнем виде с жаждой убивать и имперскими амбициями означает постоянную угрозу. Даже по возвращении к границам 1991 года.

Полина Спасенко
КАД*РОВ пока ЖИВ, а ВЕРТОЛЕТ Жеваго теперь служит ВСУ! Новости Факты ICTV за 20.09.2023
Несмотря на мощное сопротивление: ВСУ вытесняют РФ на Мелитопольском направлении
ГУР уже ЗНАЮТ об УДАРАХ по ЭНЕРГЕТИКЕ | Ситуация на Генассамблее ООН! Новости Факты ICTV за 20.09.2023
Несмотря на мощное сопротивление: ВСУ вытесняют РФ на Мелитопольском направлении
Премьера ФИЛЬМА “Евродонбас” и зерновой КОНФЛИКТ с Польшей! Новости Факты ICTV за 20.09.2023
Несмотря на мощное сопротивление: ВСУ вытесняют РФ на Мелитопольском направлении
Подрыв ТЕХНИКИ ВВС РФ в Подмосковье | Проблемы ЖЕНЩИН в рядах ВСУ | Новости Факты ICTV за 20.09.2023
Несмотря на мощное сопротивление: ВСУ вытесняют РФ на Мелитопольском направлении
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь