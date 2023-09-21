Обнародованы спутниковые фото после удара по командному пункту ЧФ РФ возле Севастополя

Обнародованы первые спутниковые снимки после удара по командному пункту Черноморского флота Российской Федерации возле поселка Верхнесадовое вблизи временно оккупированного Севастополя в Крыму.

Спутниковые кадры Planet Labs обнародовали журналисты проекта Схемы (Радио Свобода). На снимках за 21 сентября можно заметить, что было повреждено по меньшей мере одно здание, часть которого была уничтожена.

По данным из открытых источников, возле поселка Верхнесадовое вблизи Севастополя размещен 744 Центр связи Командования Черноморского флота РФ.

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День назад, 20 сентября, оккупанты сообщили, что в Верхнесадовом и Каче силы ПВО РФ якобы сбили беспилотники. Там вспыхнул пожар. Позже псевдогубернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о якобы отбитой ракетной атаке.

В то же время в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что сейчас продолжается плановая работа по военным объектам в Крыму. 20 сентября в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ заявили об успешном ударе по командному пункту ЧФ РФ вблизи Севастополя.

Источник : Радио Свобода

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