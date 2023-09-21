Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
РФ атаковала Львов дронами Shahed. Есть попадание в промышленные склады, есть раненый и погибший
В ТЦК во Львовской области военный с пистолетом жестоко избил мужчину: ГБР начало расследование
Срочно
В Дрогобыче – три прилета: куда попали российские ракеты
Срочно
В Хмельницкой области обломки ракет упали на колею и территорию предприятия
Во время выполнения боевого задания погиб боксер Андрей Огородник
Украина
Юлия Захарченко, редактор ленты

Обнародованы спутниковые фото после удара по командному пункту ЧФ РФ возле Севастополя

Вибух
Фото: Depositphotos

Обнародованы первые спутниковые снимки после удара по командному пункту Черноморского флота Российской Федерации возле поселка Верхнесадовое вблизи временно оккупированного Севастополя в Крыму.

Спутниковые кадры Planet Labs обнародовали журналисты проекта Схемы (Радио Свобода). На снимках за 21 сентября можно заметить, что было повреждено по меньшей мере одно здание, часть которого была уничтожена.

По данным из открытых источников, возле поселка Верхнесадовое вблизи Севастополя размещен 744 Центр связи Командования Черноморского флота РФ.

Сейчас смотрят
Обнародованы спутниковые фото после удара по командному пункту ЧФ РФ возле Севастополя

Фото: Схемы (Радио Свобода)

Обнародованы спутниковые фото после удара по командному пункту ЧФ РФ возле Севастополя

Фото: Схемы (Радио Свобода)

День назад, 20 сентября, оккупанты сообщили, что в Верхнесадовом и Каче силы ПВО РФ якобы сбили беспилотники. Там вспыхнул пожар. Позже псевдогубернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о якобы отбитой ракетной атаке.

В то же время в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что сейчас продолжается плановая работа по военным объектам в Крыму. 20 сентября в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ заявили об успешном ударе по командному пункту ЧФ РФ вблизи Севастополя.

Читайте также
РФ впервые за полгода атаковала объекты энергетики Украины: что это значит и чего ожидать дальше
Обнародованы спутниковые фото после удара по командному пункту ЧФ РФ возле Севастополя

Источник: Радио Свобода
Война в Украине, Крым, Севастополь, Чорноморський флот РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Швеция предоставила Украине танки Stridsvagn 122: что известно
танки Stridsvagn 122
На Таврическом направлении за сутки отражено 13 атак врага — ВСУ
Бої на фронті
РФ впервые за полгода атаковала объекты энергетики Украины: что это значит и чего ожидать дальше
Обнародованы спутниковые фото после удара по командному пункту ЧФ РФ возле Севастополя
Словакия и Украина договорились о системе торговли зерном
зерно
Эта зима будет другой: как изменение погоды повлияет на контрнаступление ВСУ
Контрнаступ ЗСУ

Загрузка

Игры
Видео
Распад РФ гарантирован: аналитики назвали главные сценарии развития событий

Ядерная война, нашествие мигрантов и угроза со стороны Китая — это далеко не все причины, по которым Запад боится распада России. Зато для Украины сохранение государства-агрессора в его нынешнем виде с жаждой убивать и имперскими амбициями означает постоянную угрозу. Даже по возвращении к границам 1991 года.

Полина Спасенко
КАД*РОВ пока ЖИВ, а ВЕРТОЛЕТ Жеваго теперь служит ВСУ! Новости Факты ICTV за 20.09.2023
Обнародованы спутниковые фото после удара по командному пункту ЧФ РФ возле Севастополя
ГУР уже ЗНАЮТ об УДАРАХ по ЭНЕРГЕТИКЕ | Ситуация на Генассамблее ООН! Новости Факты ICTV за 20.09.2023
Обнародованы спутниковые фото после удара по командному пункту ЧФ РФ возле Севастополя
Премьера ФИЛЬМА “Евродонбас” и зерновой КОНФЛИКТ с Польшей! Новости Факты ICTV за 20.09.2023
Обнародованы спутниковые фото после удара по командному пункту ЧФ РФ возле Севастополя
Подрыв ТЕХНИКИ ВВС РФ в Подмосковье | Проблемы ЖЕНЩИН в рядах ВСУ | Новости Факты ICTV за 20.09.2023
Обнародованы спутниковые фото после удара по командному пункту ЧФ РФ возле Севастополя
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь