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Среди главных тем — ПВО: Зеленский о сегодняшних переговорах в Вашингтоне

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Среди главных тем переговоров в Вашингтоне — предоставление Украине ПВО.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— Сегодня важные переговоры в Вашингтоне. ПВО для Украины — среди топовых вопросов. Этой ночью российские террористы нанесли очередной массированный удар. В частности, по инфраструктуре. Большинство ракет сбито. Но только большинство. Не все, — сказал он.

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Зеленский выразил благодарность спасателям, которые мгновенно начали ликвидацию последствий попаданий.

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— Спасибо и каждой стране, которая уже предоставила Украине противоракетные системы. Работаем, чтобы полностью лишить Россию террористического потенциала. Должны прийти к этому результату. Больше ПВО. Больше санкций. Больше поддержки для украинских воинов на передовой. Российский террор должен проиграть, — добавил он.

Напомним, СМИ сообщали, что президент Соединенных Штатов Джо Байден должен объявить об очередном пакете военной помощи Украине в четверг, 21 сентября.

Война в Украине, військова допомога, Военная техника, Владимир Зеленский, Джо Байден, США
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