Со 2 по 5 этажи разрушены: в Черкассах из-под завалов здания отеля спасают людей

В результате удара РФ по Черкассам разрушены со 2 по 5 этажи гостиницы, под завалами еще могут находиться люди.

Об этом рассказал глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в эфире телемарафона.

По его словам, в гражданском здании частично сдавались офисы, частично проживали люди.

Сейчас смотрят

— Где-то ориентировочно 0 05:40 — пролет вражеской ракеты и попадание, по предварительным данным, в результате сбивания имеем попадание боевой части ракеты именно в это здание, предварительно разрушено со 2 по 5 этажи, — сказал глава ОВА.

Проводится спасательная операция и операция по ликвидации последствий.

Сейчас спасены 10 человек, семерым из них уже оказана помощь, они доставлены в больницу. Среди пострадавших один человек в тяжелом состоянии, остальные — легкие повреждения и психологические травмы.

По предварительной информации, в здании могло находиться до 23 человек, то есть несколько человек еще могут быть под завалами.

Спасательная операция может продлиться до конца суток.

Глава МВД Игорь Клименко показал видео спасения человека из-под завалов.

Источник: телемарафон

Фото: Ігорь Табурець

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.