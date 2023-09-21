Зашивают ножку – бабушка о состоянии девочки, пострадавшей из-за обстрела РФ
В результате удара РФ по Киеву пострадала 9-летняя девочка, ей зашивают ногу.
Об этом рассказала бабушка пострадавшей каналу Мы Украина.
По словам женщины, в момент удара она была на работе. Ее дочь с внучкой находятся в больнице.
— Внучке зашивают ножку. Ногу порезало стеклом, — отметила она.
Также женщина сообщила, что еще не успела поговорить со своей дочерью.
Ночью РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. В результате атаки есть разрушения и раненые.
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