Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
В результате ракетной атаки по Кременчугу пострадали более 30 человек, есть погибший
В центре Ивано-Франковска произошла массовая драка: полиция задержала некоторых участников
Оставил воинскую часть и просил поймать его: в Харькове задержали беглеца
В Украине введут бальную систему начисления пенсий в 2024 году: как это будет работать
Выбрался из Азовстали и прошел 200 км пешком: военный рассказал, как спасся от плена
Украина
Бедрак Виктория, редактор ленты

Зашивают ножку – бабушка о состоянии девочки, пострадавшей из-за обстрела РФ

Зашивают ножку – бабушка о состоянии девочки, пострадавшей из-за обстрела РФ
Фото: ГСЧС

В результате удара РФ по Киеву пострадала 9-летняя девочка, ей зашивают ногу.

Об этом рассказала бабушка пострадавшей каналу Мы Украина.

По словам женщины, в момент удара она была на работе. Ее дочь с внучкой находятся в больнице.

Сейчас смотрят

— Внучке зашивают ножку. Ногу порезало стеклом, — отметила она.

Также женщина сообщила, что еще не успела поговорить со своей дочерью.

Ночью РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. В результате атаки есть разрушения и раненые.

Читайте также
Впервые за полгода РФ нанесла удар по энергообъектам: что известно о последствиях
Зашивают ножку – бабушка о состоянии девочки, пострадавшей из-за обстрела РФ

Война в Украине, Київ, Ракетные удары России
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
РФ сбросила авиабомбы на ЖЭК и дом в Бериславе: двое погибших и двое раненых
Швидка допомога
От взрывов трясло весь город. В Луганской области прилет по складу боеприпасов РФ
Зашивают ножку – бабушка о состоянии девочки, пострадавшей из-за обстрела РФ
Удар дрона по аэродрому Халино под Курском: могло погибнуть командование авиаполка
дрон зсу
Пожар ликвидирован: в Кривом Роге обломки Шахедов упали на предприятие
вибух дим
Собирали компромат и отчитывались о прилетах: в Харьковской области задержали агентов ГРУ
Зашивают ножку – бабушка о состоянии девочки, пострадавшей из-за обстрела РФ

Загрузка

Игры
Видео
Политика
Зеленский в США: встречи, скандалы, договоренности

Очень важный визит и очень веские результаты — так охарактеризовал поездку в Америку президент Украины Владимир Зеленский. После встречи с Джо Байденом и его командой, завершившейся поздним вечером по Киевскому времени, можно говорить о новом оборонном пакете на 325 миллионов долларов — это средства ПВО, артиллерия, снаряды.

Елена Фроляк
ВСУ прорвали главную линию обороны оккупантов | База от Ермака! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Зашивают ножку – бабушка о состоянии девочки, пострадавшей из-за обстрела РФ
Офицер сдавал тепловизоры в ломбард | Минэнерго прогнозирует блэкауты! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Зашивают ножку – бабушка о состоянии девочки, пострадавшей из-за обстрела РФ
Экспорт горючего в РФ — все! Ущерб ракетного удара 21.09.2023 | Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Зашивают ножку – бабушка о состоянии девочки, пострадавшей из-за обстрела РФ
ДНК для свекрови и история мальчика, едва не потерявшего жизнь! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Зашивают ножку – бабушка о состоянии девочки, пострадавшей из-за обстрела РФ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь