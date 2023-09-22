Заявление марафона Єдині новини по фейку об изменениях в трансляции выступления президента Украины в ООН

21 сентября российские и пророссийские источники начали распространять ложные сообщения о монтаже в трансляции выступления Владимира Зеленского в ООН.

Команда марафона Єдині новини сообщает, что эта информация является недостоверной и призывает журналистское сообщество и авторов цифрового контента к противодействию российскому фейку.

Источником фейка стал пророссийский пропагандист Анатолий Шарий, опубликовавший перемонтированное видео в своем Telegram-канале. К распространению этого видео присоединились российские сайты НТВ, Репортер, 1 канал, Федерал Пресс и другие пропагандистские ресурсы, которые в свойственной им манере исказили реальность.

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К сожалению, распространение фейка поддержали и некоторые украинские и европейские источники. Среди них новостные сайты, Telegram-каналы и отдельные народные депутаты.

Убедиться в том, что информация и, собственно, само видео являются фейковыми, все заинтересованные стороны могут на YouTube-каналах, транслирующих марафон, в архиве ОТТ-платформ и тому подобное.

Еще одним подтверждением фейка является несоответствие визуальных маркировок. Каналы марафона используют дополнительные графические элементы — геотитр, плашку, бегущую строку, которые отсутствуют в фейковом видео. Кроме этого, в прямом эфире марафона трансляция выступления президента синхронно переводилась другим диктором, что также легко проверить.

В фейковом видео был использован фрагмент речи президента на украинском языке из видео, которое размещено на YouTube-канале ТСН, однако в указанном фрагменте видео не содержит никаких других кадров из зала, кроме речи президента за трибуной.

Обращаем внимание, что в оригинальном видео нет графической маркировки 1+1 Марафон, которая добавлена к фейковому ролику его авторами.

К слову, это уже не первый случай, когда российские или пророссийские ресурсы используют брендинг популярных украинских телеканалов или марафона Єдині новини для дезинформирования общества.

Редакции марафона Єдині новини призывают к исследованию причин распространения фейка в украинском информационном поле и обращают внимание на отсутствие фактчекинга в отдельных украинских медиа, Telegram-каналах и среди определенных народных депутатов.

Важно, чтобы авторы таких публикаций публично отметили их ошибочность и сообщили читателям о фейковости опубликованной информации.

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