Сбивали ракеты во время ночной атаки: Воздушные силы ВСУ показали работу ПВО

Россия запустила в ночь на 21 сентября ракеты, чтобы нанести массированные удары на территории Украины. Силы противовоздушной обороны сбивали вражеские цели, чтобы сохранить жизни мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.

Командующий Воздушных сил ВСУ, генерал-лейтенант Николай Олещук поделился видео, на котором можно увидеть боевую работу подразделений зенитных ракетных войск.

— Спасибо всем, кто защищает небо! Вместе — к победе, — подписал обнародованные кадры командующий Воздушных сил.

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В Генеральном штабе ВСУ уточнили, что РФ запустила 43 крылатые ракеты, а также зенитные С-300 по Харькову. Украинским силам ПВО удалось сбить 36 вражеских ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что РФ в дальнейшем будет атаковать объекты энергетической инфраструктуры перед отопительным сезоном.

По его данным, у российских войск в этом году меньше ракет, чем было в прошлом году перед блэкаутом в Украине в результате обстрелов по энергообъектам.

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