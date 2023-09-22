Бронетехника ВСУ зашла за последнюю линию обороны россиян на Запорожье ‒ ISW

Украинская бронетехника зашла за последнюю линию оборонительных сооружений россиян на западе Запорожской области.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

При этом аналитики не могут с точностью сказать, что ВСУ полностью прорвали эту линию обороны оккупантов.

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Согласно геолокационным кадрам от 21 сентября, украинская бронетехника продвинулась к югу от российских противотанковых рвов и “зубов дракона” и вступила в ограниченный бой непосредственно к западу от Вербового (на юго-восток от Орехова и Работино). Однако неизвестно, удерживают ли украинские войска эти позиции.

Это первый зафиксированный случай применения украинскими войсками бронетехники за пределами российской трехслойной линии обороны. По мнению аналитиков, такая ситуация говорит о том, что Силы обороны обезопасили прорыв первых двух линий.

Вероятно, украинские войска подавили российскую артиллерию и другие противотанковые системы в этом районе настолько, что смогли продвинуть свою технику вперед, отмечают в ISW.

Источник : ISW

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