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Марта Бондаренко, редактор ленты

Бронетехника ВСУ зашла за последнюю линию обороны россиян на Запорожье ‒ ISW

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Украинская бронетехника зашла за последнюю линию оборонительных сооружений россиян на западе Запорожской области.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

При этом аналитики не могут с точностью сказать, что ВСУ полностью прорвали эту линию обороны оккупантов.

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Согласно геолокационным кадрам от 21 сентября, украинская бронетехника продвинулась к югу от российских противотанковых рвов и “зубов дракона” и вступила в ограниченный бой непосредственно к западу от Вербового (на юго-восток от Орехова и Работино). Однако неизвестно, удерживают ли украинские войска эти позиции.

Контрнаступление — Бронетехника ВСУ смогла прорвать последнюю линию обороны россиян на Запорожье

ISW

Это первый зафиксированный случай применения украинскими войсками бронетехники за пределами российской трехслойной линии обороны. По мнению аналитиков, такая ситуация говорит о том, что Силы обороны обезопасили прорыв первых двух линий.

Вероятно, украинские войска подавили российскую артиллерию и другие противотанковые системы в этом районе настолько, что смогли продвинуть свою технику вперед, отмечают в ISW.

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Источник: ISW
Армия России, Война в Украине, Запорожская область, контрнаступ
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