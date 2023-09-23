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Илья Нежигай, редактор ленты

Канада предоставит своих инструкторов для обучения украинских пилотов на F-16

F-16
Фото: Depositphotos

Канада присоединится к тренировкам украинских летчиков на американских истребителях F-16.

Об этом вечером 22 сентября объявил глава канадского правительства Джастин Трюдо во время приветственного слова в парламенте Канады.

— Мы направим инструкторов для обучения украинских летчиков и обслуживающего персонала на F-16, чтобы максимизировать их использование переданных истребителей, — объявил Трюдо.

Премьер Канады сделал это заявление вместе с объявлением о долгосрочной военной поддержке Украины, куда, по его словам, войдут 50 бронемашин.

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В общем, после 24 февраля 2022 года Канада предоставила Украине почти $7,3 млрд военной, экономической и гуманитарной помощи.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский, который находится в Оттаве с официальным визитом, поблагодарил и сказал, что это стало уже доброй традицией, когда Канада обучает тех, кто защищает мир: “Тысячи и тысячи летчиков во время Второй мировой войны… Тысячи и тысячи украинцев сейчас”.

Напомним, ранее сообщалось, что пилоты ВСУ уже начали обучение на истребителях F-16 в Дании.

К тренировкам украинских пилотов также присоединятся Греция и Португалия. В общем пока по меньшей мере три государства, как Нидерланды, Дания и Норвегия, объявили, что будут поставлять Украине самолеты F-16. Кроме того, к поставкам может присоединиться и Бельгия.

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Война в Украине, Истребитель F-16, Истребители для Украины, Джастин Трюдо, Канада
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