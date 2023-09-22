Может быть слабее Х-101: характеристики и особенности новой российской ракеты Х-БД

На днях в России прозвучало заявление, что ВКС РФ якобы уже получили на вооружение крылатые ракеты типа Х-БД с пуском до 6,5 тыс. км. Действительно ли эта ракета может иметь такую высокую дальность, насколько она отличается от Х-101, и соответственно — усилит ли это оружие угрозу для Украины — читайте в материале Фактов ICTV.

Что известно о ракете Х-БД: характеристики и особенности

Еще в 2017 году Россия заявила, что создает Х-БД на базе Х-101, и что новая ракета будет иметь “подобные характеристики”. Однако модернизированная версия должна была отличаться как минимум большими габаритами корпуса — длина фюзеляжа ориентировочно в 10 м против 7,45 м по длине фюзеляжа Х-101.

В свою очередь, по той же Х-БД показатель дальности пуска колебался в диапазоне от 3 тыс. км до 6,5 тыс. км, в то время как эти же показатели Х-101, по одним источникам, 3 тыс. км, по другим — до 5,5 тыс. км. Вероятная стартовая масса, в частности масса БЧ по ракете Х-БД — пока неизвестна.

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Интересно, что уже в 2017 году оккупанты прописывали, что их Х-БД получит комбинированную систему наведения, с сочетанием инерциальной системы навигации “с системой коррекции маршрута полета, которая будет применять цифровые эталонные карты местности или оптическое изображение местности”, и с использованием радиолокационной или “оптической ГСН”.

Все эти характеристики очень похожи на уже не новую в войне против Украины ракету Х-101. Таким образом, можно сделать вывод, что Х-БД является всего лишь дальнейшей модернизацией Х-101 с наращиванием определенных характеристик.

Несмотря на то, что технические характеристики новой ракеты засекречены, поговаривают, что Х-БД может иметь многозарядную боеголовку, предназначенную для поражения двух разных целей, удаленных друг от друга на 100 км. При этом вопрос об оснащении ракеты ядерным зарядом остается открытым.

Кроме того, ракета якобы имеет превосходные маневренные характеристики в полете, что затрудняет ее перехват.

— Однако важно отметить, что эти слухи носят спекулятивный характер и не подтверждены официальными источниками, — подчеркнули западные эксперты из Bulgarian Military.

На что способна ракета Х-БД

Заявления Кремля о получении Х-БД на вооружение не означают ближайшее применение этих ракет против Украины, эксклюзивно сообщил Фактам ICTV военный эксперт Олег Жданов.

— С точки зрения принятия на вооружение Х-БД я даже не сомневаюсь, что есть соответствующий приказ министра обороны РФ, но где ракета? Они действительно могли принять Х-БД, у них есть такая практика. Они подводную лодку, которая стоит в сухом доке, записывают в состав Северного флота и экипаж на нее сажают. То же самое и здесь, — сказал он.

Жданов подчеркнул, что это лишь конструкторские разработки, и в ближайшее время ракета Х-БД не будет применена Россией.

— Может, через год мы увидим первые образцы. Они достают все свои разработки, которые были, снимают секретность с них и запускают в информпространство, что у нас вот что есть. Очень напоминает Гитлера в 1945 году, он каждый день объявлял, что завтра будет оружие возмездия, и он надеялся, что оно переломит ход войны. Так и здесь, они вынимают все, что есть, — добавляет эксперт.

Относительно технических характеристик этой ракеты Жданов отметил, что Х-БД вряд ли будет иметь замечательные маневренные характеристики в полете, поскольку она является обычной крылатой ракетой, которая летит так же, как и Х-101 и Х-555.

— А мы знаем, как их сбивать. И крылатая ракета дозвуковая, не сверхзвуковая. Единственный ее маскирующий фактор заключается в том, что она, как крылатая ракета, будет менять направление своего движения, то есть она программируется как Х-101 и Х-555, но они могут лететь до 1,5 тыс. км, а она будет преодолевать 6,5 тыс. км. И если она встретит на своем пути комплексы, которые есть у нас на вооружении, типа NASAMS или Patriot, то нет проблем сбить ее, — отмечает эксперт.

Однако поскольку возможная масса БЧ по Х-БД пока неизвестна, то невозможно оценить, насколько эта крылатая ракета может быть более разрушительной, чем Х-101.

— Но скажу так, если разделяющаяся головная часть, то, я думаю, она будет не намного мощнее, чем существующая ракета, а может даже и слабее за счет того, что головная часть будет разделяться, — говорит Жданов.

Но момент, который может добавить проблем, есть, и он заключается в том, что РФ хочет адаптировать Х-БД под самолет Ту-160.

— Вот в чем проблема. Не столько в самой ракете, сколько в наличии у РФ самолетов Ту-160. На сегодняшний день, по разным источникам информации, у них от четырех до семи самолетов. Дело в том, что эти самолеты РФ не смогла адаптировать к новейшим модернизированным ракетам. Х-101 и Х-555 не влезает в барабан этого самолета. Они планировали еще до начала масштабного вторжения адаптировать эти ракеты к самолетам и сделать ее ракетой большой дальности, — добавляет Жданов.

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