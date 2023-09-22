Россияне готовят информкампанию для дискредитации президента Украины за рубежом — ОП

Россия готовит информационную кампанию, направленную на дискредитацию президента Украины Владимира Зеленского и его команды за рубежом.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

Он привел четыре тезиса, которые будут использовать российские пропагандисты:

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Говорить о президентских выборах в РФ, которые продемонстрируют твердую поддержку Путина российским обществом. Говорить, что в Киеве царит кризис, где власть теряет доверие политических элит;

Отмечать, что скандал между руководством Польши и Украины доказывает, что никакого единства Европы с Киевом не существует. И будут утверждать, что все основывается исключительно на желании использовать Украину как “военный таран” против России;

Еще один тезис будет касаться узурпации власти и отмены выборов;

Также пропагандисты будут пытаться убедить Запад, что иметь дело со стабильной РФ, особенно после переизбрания Путина на очередной президентский срок, гораздо выгоднее, чем с Зеленским.

Глава Офиса президента отметил, что распространять эти тезисы планируют в медиа, а также через ботофермы.

В начале сентября в ГУР предупреждали, что в Кремле планируют обновить ведение информационной политики по проведению войны с Украиной.

Сообщалось, что Кремль будет искать новых спикеров и новые информационные площадки для распространения своих нарративов.

Источник: Андрей Ермак

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