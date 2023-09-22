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Илья Нежигай, редактор ленты

Именно то, что нужно ВСУ: Зеленский назвал продуктивными переговоры с Байденом продуктивными

Именно то, что нужно ВСУ: Зеленский назвал продуктивными переговоры с Байденом продуктивными
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский назвал продуктивными и мощными переговоры в четверг с президентом США Джо Байденом.

Как он заявил в итоговом слове по результатам переговоров, были достигнуты важные результаты во время встречи.

— Мы достигли важных результатов, мы согласились работать над рядом стратегических решений, — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины добавил, что результаты позволят предупредить любую новую агрессию против Украины.

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Владимир Зеленский намекнул, что речь идет о совместных результатах Вильнюсского саммита НАТО, декларации стран G7 о долгосрочной безопасности и двусторонних договоренностей о безопасности для Украины.

— Во-вторых, мы достигли новой договоренности по усилению оборонных возможностей Украины, — объявил президент.

Зеленский пообещал предоставить дополнительные детали встречи с Байденом позже.

Именно то, что нужно ВСУ: Зеленский назвал продуктивными переговоры с Байденом продуктивными
Фото: Офіс президента
Именно то, что нужно ВСУ: Зеленский назвал продуктивными переговоры с Байденом продуктивными
Фото: Офіс президента
Именно то, что нужно ВСУ: Зеленский назвал продуктивными переговоры с Байденом продуктивными
Фото: Офіс президента
Именно то, что нужно ВСУ: Зеленский назвал продуктивными переговоры с Байденом продуктивными
Фото: Офіс президента
Именно то, что нужно ВСУ: Зеленский назвал продуктивными переговоры с Байденом продуктивными
Именно то, что нужно ВСУ: Зеленский назвал продуктивными переговоры с Байденом продуктивными
Именно то, что нужно ВСУ: Зеленский назвал продуктивными переговоры с Байденом продуктивными
Именно то, что нужно ВСУ: Зеленский назвал продуктивными переговоры с Байденом продуктивными

Он поблагодарил США за новый пакет оборонной поддержки Украины, заявив, что “это именно то, что нужно украинским военным сейчас”.

Глава государства также сообщил, что Соединенные Штаты готовы помогать Украине с усилением противовоздушной обороны.

Владимир Зеленский рассказал, что во время встречи были обсуждены шаги по расширению экспорта зерна из Украины.

Также были достигнуты договоренности с США о продолжении работы над инициированной Украиной формулой мира.

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Выступление в Нацархиве США

Впоследствии украинский лидер встретился с американцами и украинской диаспорой в США. Выступая в помещении Национального архива США, президент Зеленский заявил, что благодаря храбрости украинских военных и поддержке со стороны стран-партнеров Украины, сегодня можно говорить о том, что России больше не удастся уничтожить одну из наций.

— Путинский список стран на уничтожение был длинным. Еще совсем недавно. Если бы Украина пала, половина Европы была бы под угрозой попадания в сферу влияния Москвы. Но американские инвестиции в украинскую безопасность и глобальную защиту свободы работают. На сто процентов. До последнего цента. Сейчас Путин имеет другой список целей, — сказал он.

Владимир Зеленский говорит, что сегодня глава Кремля вместо того, чтобы диктовать условия США или Европе, вынужден “унижаться, лично развлекая делегацию из Пхеньяна и пытаясь найти благосклонность Тегерана”.

— Это демонстрирует его очевидную слабость, — заявил президент Украины, говоря о Путине.

Президент Украины добавил, что сегодня можно быть уверенным, что другим народам не придется отправлять свои армии на российско-украинскую войну, поскольку Украина “способна завершить эту войну победой, которая станет нашей общей победой”.

Зеленский добавил, что сегодня не империя зла, а лишь отсутствие единства способна поставить свободу на колени.

В конце обращения украинский лидер отметил государственными наградами представителей украинской диаспоры и американцев, которые активно помогают Украине в борьбе с Россией.

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Источник: Офис президента
Война в Украине, Владимир Зеленский, Джо Байден, Російська агресія, США
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