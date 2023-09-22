США предоставят Украине дополнительные средства ПВО, но их не хватит для закрытия неба — Данилов

США предоставят Украине дополнительные средства противовоздушной обороны, но их не хватит для закрытия всего неба над территорией государства.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя результаты встречи президента Владимира Зеленского с главой Минобороны США Ллойдом Остином.

Он отметил, что вопрос ПВО для Украины был одним из главных во время встречи Зеленского с главой Пентагона, и новости по этому поводу “обязательно будут”.

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— Дополнительная противовоздушная оборона будет поставляться на территорию нашей страны. Будет ли этого достаточно для того, чтобы мы закрыли всю территорию нашей страны? К сожалению, я сегодня могу сказать, что нет. И поэтому наш президент, наши послы, которые находятся на территории стран-партнеров, все, кто приобщен к этому вопросу, работают 24 часа в сутки для того, чтобы закрыть этот вопрос, — сказал Данилов.

По словам секретаря СНБО, в каждом пакете помощи от США есть часть противовоздушной обороны.

— Впрочем, это не только непосредственно комплексы, которые осуществляют поражение, но и ракеты, которыми надо осуществлять поражение. И поэтому у нас почти не было такого, когда Соединенные Штаты в своих пакетах не оказывали непосредственно помощь именно по противовоздушной обороне, — добавил Данилов.

Источник: Украинское радио

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