Укр Рус Eng
Игры
Укр Рус Eng
Популярные
Как перевести средства с мобильного счета на банковскую карту — инструкция
Срочно
В Дрогобыче – три прилета: куда попали российские ракеты
Срочно
РФ атаковала Львов дронами Shahed. Есть попадание в промышленные склады, есть раненый и погибший
В ТЦК во Львовской области военный с пистолетом жестоко избил мужчину: ГБР начало расследование
Герой Украины посмертно: выплаты и кому могут присвоить звание – объясняет эксперт
Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

США предоставят Украине дополнительные средства ПВО, но их не хватит для закрытия неба — Данилов

ППО війна
Фото: Генштаб ВСУ

США предоставят Украине дополнительные средства противовоздушной обороны, но их не хватит для закрытия всего неба над территорией государства.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя результаты встречи президента Владимира Зеленского с главой Минобороны США Ллойдом Остином.

Он отметил, что вопрос ПВО для Украины был одним из главных во время встречи Зеленского с главой Пентагона, и новости по этому поводу “обязательно будут”.

Сейчас смотрят

— Дополнительная противовоздушная оборона будет поставляться на территорию нашей страны. Будет ли этого достаточно для того, чтобы мы закрыли всю территорию нашей страны? К сожалению, я сегодня могу сказать, что нет. И поэтому наш президент, наши послы, которые находятся на территории стран-партнеров, все, кто приобщен к этому вопросу, работают 24 часа в сутки для того, чтобы закрыть этот вопрос, — сказал Данилов.

По словам секретаря СНБО, в каждом пакете помощи от США есть часть противовоздушной обороны.

— Впрочем, это не только непосредственно комплексы, которые осуществляют поражение, но и ракеты, которыми надо осуществлять поражение. И поэтому у нас почти не было такого, когда Соединенные Штаты в своих пакетах не оказывали непосредственно помощь именно по противовоздушной обороне, — добавил Данилов.

Читайте также
Украина совместно со США будет производить оружие, в частности ПВО – Зеленский
Володимир Зеленський

Источник: Украинское радио

Война в Украине, Алексей Данилов, Російська агресія, США
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Людмила Дараган стала новым госсекретарем Минобороны Украины
США предоставят Украине дополнительные средства ПВО, но их не хватит для закрытия неба — Данилов
РФ ударила ракетами по Кременчугу, один человек погиб, 15 ранены
США предоставят Украине дополнительные средства ПВО, но их не хватит для закрытия неба — Данилов
Можем бить по Крыму без потерь: что означают удары по штабу ЧФ РФ в Севастополе
США предоставят Украине дополнительные средства ПВО, но их не хватит для закрытия неба — Данилов
Оставил воинскую часть и просил поймать его: в Харькове задержали беглеца
США предоставят Украине дополнительные средства ПВО, но их не хватит для закрытия неба — Данилов
Новое дополнительное вознаграждение военным 2023: кто может получить от 15 до 30 тыс. грн
війна

Загрузка

Игры
Видео
Его похитили: отец пленника Самборского ТЦК рассказал новые детали

Двоих сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки Самбора на Львовщине задержали следователи Государственного бюро расследований. Их подозревают в незаконном содержании и избиении мужчины.

Оксана Ясницька
ВСУ прорвали главную линию обороны оккупантов | База от Ермака! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
США предоставят Украине дополнительные средства ПВО, но их не хватит для закрытия неба — Данилов
Офицер сдавал тепловизоры в ломбард | Минэнерго прогнозирует блэкауты! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
США предоставят Украине дополнительные средства ПВО, но их не хватит для закрытия неба — Данилов
Экспорт горючего в РФ — все! Ущерб ракетного удара 21.09.2023 | Новости Факты ICTV за 22.09.2023
США предоставят Украине дополнительные средства ПВО, но их не хватит для закрытия неба — Данилов
ДНК для свекрови и история мальчика, едва не потерявшего жизнь! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
США предоставят Украине дополнительные средства ПВО, но их не хватит для закрытия неба — Данилов
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь