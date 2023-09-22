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Юлия Соколова, редактор ленты

Есть план: Зеленский заявил, что ВСУ планируют деоккупировать Бахмут и еще два города

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Силы обороны Украины собираются деоккупировать захваченный российскими войсками Бахмут (Донецкая область) и еще два ключевых города.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе дискуссии с американскими редакторами в Вашингтоне.

– Мы деоккупируем Бахмут. Я думаю, что мы деоккупируем еще два города, – подчеркнул он.

Зеленский не стал называть населенные пункты, о которых идет речь. Он отметил, что у Украины есть план по освобождению своих территорий.

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– Я не скажу, какие именно города, извините. Таким образом, у нас есть план. Очень, очень комплексный план, — отметил президент.

Зеленский также заявил, что Украина не будет прекращать свое контрнаступление. Он добавил, что российский диктатор Владимир Путин рассчитывал на определенное затишье в боевых действиях, чтобы восстановить свои оккупационные войска.

– Я знал, что ему нужна пауза, потому что он действительно потерял людей, профессиональную армию. Они мертвы, – сообщил президент.

Ранее в украинской военной разведке заявляли, что Украина продолжит контрнаступление и после наступления холодной и влажной погоды, даже если условия для боевых действий усложнятся.

Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов считает, что к зиме ВСУ могут разрушить сухопутный коридор из оккупированного Крыма в РФ через временно захваченные Россией территории Юга Украины.

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Источник: CNN
Бахмут, Война в Украине, Владимир Зеленский, ВСУ, контрнаступ, США
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