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Юлия Захарченко, редактор ленты

Оставил воинскую часть и просил поймать его: в Харькове задержали беглеца

Оставил воинскую часть и просил поймать его: в Харькове задержали беглеца
Фото: ГБР

В Харькове задержали украинского военнослужащего, который самовольно сбежал из расположения воинской части в Полтаве. Он скрывался и пытался различными способами дискредитировать правоохранителей, которые разыскивали его.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований. По данным ГБР, в украинскую армию он попал путем мобилизации.

Однако, отслужив небольшой промежуток времени в Полтаве, решил, что этого достаточно, и покинул расположение части.

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В ГБР уточнили, что, скрываясь в Харькове, мужчина пытался дискредитировать правоохранителей, которые искали его. В социальных сетях он публиковал видео с провокационными заявлениями.

В частности, на собственном канале он предлагал работникам ГБР его поймать и даже рассказывал, что он скрывается в Харькове.

Военнослужащего в конце концов задержали и сообщили о подозрении в самовольном оставлении воинской части в условиях военного положения (ч. 5 ст. 407 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание — тюремное заключение на срок до 10 лет.

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Источник: ГБР
Война в Украине, військовослужбовці, ГБР, Полтава, Харьков
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