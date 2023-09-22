Татьяна Забожко, редактор ленты
ВСУ за сутки сожгли 40 вражеских артсистем и приземлили 38 ракет – Генштаб
Вооруженные силы Украины накануне сожгли 125 единиц вражеского вооружения.
Потери личного состава армии РФ на 576-е сутки полномасштабной войны приближаются уже к 275 тысячам.
Потери РФ на 22 сентября 2023
- личного состава – около 274 950 (+480);
- танков ‒ 4 644 (+6);
- боевых бронированных машин – 8 891 (+8);
- артиллерийских систем – 6 177 (+40);
- реактивных систем залпового огня – 785 (+4);
- средств противовоздушной обороны ‒ 528;
- самолетов – 315;
- вертолетов – 316;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 858 (+8);
- крылатых ракет ‒ 1 517 (+38);
- кораблей (катеров) ‒ 20;
- подлодок ‒ 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 8 690 (+20);
- специальной техники – 912 (+1).
Полномасштабная война в Украине длится уже 576-е сутки.
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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
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