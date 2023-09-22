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Татьяна Забожко, редактор ленты

ВСУ за сутки сожгли 40 вражеских артсистем и приземлили 38 ракет – Генштаб

Бої на фронті
Фото: Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины накануне сожгли 125 единиц вражеского вооружения.

Потери личного состава армии РФ на 576-е сутки полномасштабной войны приближаются уже к 275 тысячам.

Потери РФ на 22 сентября 2023

  • личного состава – около 274 950 (+480);
  • танков ‒ 4 644 (+6);
  • боевых бронированных машин – 8 891 (+8);
  • артиллерийских систем – 6 177 (+40);
  • реактивных систем залпового огня – 785 (+4);
  • средств противовоздушной обороны ‒ 528;
  • самолетов – 315;
  • вертолетов – 316;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 858 (+8);
  • крылатых ракет ‒ 1 517 (+38);
  • кораблей (катеров) ‒ 20;
  • подлодок ‒ 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8 690 (+20);
  • специальной техники – 912 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 576-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ
Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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