ВСУ за сутки сожгли 40 вражеских артсистем и приземлили 38 ракет – Генштаб

Вооруженные силы Украины накануне сожгли 125 единиц вражеского вооружения.

Потери личного состава армии РФ на 576-е сутки полномасштабной войны приближаются уже к 275 тысячам.

Потери РФ на 22 сентября 2023

личного состава – около 274 950 (+480);

танков ‒ 4 644 (+6);

боевых бронированных машин – 8 891 (+8);

артиллерийских систем – 6 177 (+40);

реактивных систем залпового огня – 785 (+4);

средств противовоздушной обороны ‒ 528;

самолетов – 315;

вертолетов – 316;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 858 (+8);

крылатых ракет ‒ 1 517 (+38);

кораблей (катеров) ‒ 20;

подлодок ‒ 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 8 690 (+20);

специальной техники – 912 (+1).

Полномасштабная война в Украине длится уже 576-е сутки.

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За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник : Генштаб ВСУ

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