Погибают или уходят в отставку: разведка Британии о текучести кадров в десантном полку РФ

В результате полномасштабного вторжения России в Украину один из самых престижных десантных полков РФ – 247 гвардейский десантно-штурмовой, претерпел существенные изменения в своем командовании. Трое командиров полка оставили должности — они либо ушли в отставку, либо были убиты.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании, опубликованном в субботу, 23 сентября.

В первые недели вторжения погиб тогдашний командир 247 ГДШП полковник Константин Зизевский под Николаевом.

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В августе 2023 года командир полка полковник Петр Попов сложил полномочия.

Его преемник, полковник Василий Попов, вероятно, погиб на Ореховском направлении в начале сентября того же года.

По анализу британской разведки, эти события указывают на высокую усталость и стресс среди российских военных, включая высокопоставленных чиновников.

247 гвардейский десантно-штурмовой полк является ключевым подразделением в составе Воздушно-десантных войск Вооруженных сил РФ, который принимал активное участие в боевых действиях на территории Украины, специально отмечаясь в войне на востоке страны в 2014-м и в полномасштабном вторжении РФ в Украину в 2022 году.

Источник: разведка Минобороны Британии

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