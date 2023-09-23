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Юлия Соколова, редактор ленты

Переждать деоккупацию: Верещук призвала украинцев выехать из Крыма

Ірина Верещук
Фото: УНИАН

Украинцам, которые до сих пор находятся на территории временно оккупированного Крыма, стоит покинуть полуостров.

Такой призыв обнародовала вице-премьер – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Она советует переждать процесс освобождения Крыма на подконтрольных Украине территориях или в других странах.

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– Еще раз прошу украинцев по возможности выехать из Крыма. Переждать деоккупацию полуострова на подконтрольной территории или в третьих странах, — подчеркнула Верещук.

Пост Верещук

Такой призыв, вероятно, связан с “хлопками”, которые происходят в Крыму почти каждый день. Под удар попадают военные объекты РФ на оккупированном полуострове: аэродромы, военные базы, командные пункты, склады вооружения, незаконно построенный Керченский мост.

Происходит операция по постепенному уничтожению российских систем ПВО, что создает пробелы в противовоздушной обороне оккупантов и истощает запасы ракет РФ.

Среди последних успешных операций – ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе. По данным украинской разведки, в результате атаки погибли по меньшей мере 9 человек. Еще 16 получили ранения, среди них тяжело раненые российские генералы.

Ранее в ГУР Минобороны Украины предупреждали, что операции на полуострове будут продолжаться. Жителям Крыма советовали не находиться рядом с российскими военными объектами и объектами, обеспечивающими армию РФ.

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Ирина Верещук, Война в Украине, Крым, Українці
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