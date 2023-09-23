В МАГАТЭ подтвердили минирование Запорожской АЭС

На территории временно оккупированной Россией Запорожской АЭС остаются мины, установленные захватчиками ранее.

Об этом говорится в заявлении генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси.

— Во время обхода (территории ЗАЭС. — Ред.) команда не заметила тяжелого вооружения, но подтвердила, что мины, о которых сообщалось ранее, остаются на месте, — отмечается в заявлении.

Эксперты МАГАТЭ также посетили главные щиты управления энергоблоков №2, 5 и 6. По их наблюдениям, энергоблоки №2 и 5 остаются в состоянии “холодной” остановки, а энергоблок №6 — в состоянии “горячей” остановки. Кроме того, команда посетила аварийные дизель-генераторы энергоблоков №4 и №5 и провела обход периметра ЗАЭС.

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— Вызывает беспокойство укомплектованность станции персоналом, ведь с начала вооруженного конфликта ЗАЭС покинуло значительное количество персонала, в частности лицензированные операторы с главных блочных щитов управления, — отметили в Агентстве.

Эксперты также подтвердили, что уровни радиации на ЗАЭС в норме.

Напомним, в июле украинская разведка предупреждала о подготовке захватчиками провокации на Запорожской АЭС с применением тяжелого вооружения.

22 августа эксперты МАГАТЭ сообщили, что фиксировали взрывы и стрельбу возле электростанции.

6 сентября спикер ГУР Минобороны Андрей Юсов сообщил об уменьшении угрозы теракта россиянами на Запорожской АЭС.

Однако уже 9 сентября эксперты МАГАТЭ слышали много взрывов на территории ЗАЭС и высказали обеспокоенность этим фактом.

Фото: Энергоатом

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