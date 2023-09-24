В Офисе президента прокомментировали заявления в СМИ о поставках ATACMS Украине

Информацию о том, что было принято решение о поставках Украине дальнобойных ракет ATACMS, объявят не в средствах массовой информации.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона Единые новости.

— Есть два человека, которые могут заявить об ATACMS и тогда они будут в Украине. Это господин (президент Украины Владимир, — Ред.) Зеленский и господин Байден (президент США Джо Байден, — Ред.), — сказал Подоляк.

Советник руководителя ОПУ добавил, что все остальные заявления могут быть просто проговариванием возможных вариантов.

Сейчас смотрят

— Вопрос когда, в каком количестве и будут ли вообще предоставлены, решают два человека — Зеленский и Байден, — сказал Подоляк.

Предоставят ли США ATACMS Украине

Ранее в западной прессе начали появляться сообщения, что якобы Белый дом принял решение о поставках ATACMS.

Впоследствии журналисты сообщали, что Соединенные Штаты не согласовали предоставление Украине дальнобойных ракет ATACMS в пакете, который был объявлен президентом Джо Байденом 21 сентября, когда же в будущем это решение может быть изменено.

В свою очередь в Белом доме заявили, что дискуссии о предоставлении указанных ракет Украине все еще продолжаются.

Американский телеканал NBC News сообщал, что Джо Байден заверил Владимира Зеленского в том, что Украине будет предоставлено небольшое количество ракет ATACMS. Об этом же ранее сообщало WSJ. Вместе с тем, в Белом доме не смогли подтвердить эту информацию.

Позже издание FT сообщало, что официальный Киев может получить ракеты ATACMS с модификацией кассетной боеголовки.

Вместе с тем, другая американская газета сообщала, что решение Белого дома по поставкам ракет может подтолкнуть Германию с предоставлением Украине ракет Taurus, по которым в правительстве канцлера ФРГ Олафа Шольца все еще не могут прийти к окончательному согласию.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.