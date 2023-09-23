Марта Бондаренко, редактор ленты
За сутки более 70 единиц: Генштаб рассказал, сколько артсистем и танков потеряли оккупанты
За прошедшие сутки российская армия снова потеряла немало военной техники, в частности танков, бронированных машин и артиллерийских систем.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Потери РФ в войне на 23.09.2023:
- личного состава — около 275 460 (+510) человек;
- танков — 4655 (+11) ед.;
- боевых бронированных машин — 8912 (+21) ед.;
- артиллерийских систем — 6210 (+33) ед.;
- РСЗО — 789 (+4) ед.;
- средств ПВО — 530 (+2) ед.;
- самолетов — 315 ед.;
- вертолетов — 316 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 4867 (+8) ед.;
- крылатых ракет — 1518 (+1) ед.;
- кораблей/катеров — 20 ед.;
- подводных лодок — 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 8716 (+26) ед.;
- специальной техники — 912 ед.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 577-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
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Источник: Генштаб ВСУ
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