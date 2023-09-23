За сутки более 70 единиц: Генштаб рассказал, сколько артсистем и танков потеряли оккупанты

За прошедшие сутки российская армия снова потеряла немало военной техники, в частности танков, бронированных машин и артиллерийских систем.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери РФ в войне на 23.09.2023:

личного состава — около 275 460 (+510) человек;

танков — 4655 (+11) ед.;

боевых бронированных машин — 8912 (+21) ед.;

артиллерийских систем — 6210 (+33) ед.;

РСЗО — 789 (+4) ед.;

средств ПВО — 530 (+2) ед.;

самолетов — 315 ед.;

вертолетов — 316 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 4867 (+8) ед.;

крылатых ракет — 1518 (+1) ед.;

кораблей/катеров — 20 ед.;

подводных лодок — 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 8716 (+26) ед.;

специальной техники — 912 ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 577-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Сейчас смотрят

Источник : Генштаб ВСУ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.