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Марта Бондаренко, редактор ленты

За сутки более 70 единиц: Генштаб рассказал, сколько артсистем и танков потеряли оккупанты

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Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки российская армия снова потеряла немало военной техники, в частности танков, бронированных машин и артиллерийских систем.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери РФ в войне на 23.09.2023:

  • личного состава — около 275 460 (+510) человек;
  • танков — 4655 (+11) ед.;
  • боевых бронированных машин — 8912 (+21) ед.;
  • артиллерийских систем — 6210 (+33) ед.;
  • РСЗО — 789 (+4) ед.;
  • средств ПВО — 530 (+2) ед.;
  • самолетов — 315 ед.;
  • вертолетов — 316 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 4867 (+8) ед.;
  • крылатых ракет — 1518 (+1) ед.;
  • кораблей/катеров — 20 ед.;
  • подводных лодок — 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 8716 (+26) ед.;
  • специальной техники — 912 ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 577-е сутки. За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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Источник: Генштаб ВСУ
Армия России, Война в Украине, Генеральный штаб Украины
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