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Украина
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Страны не должны “играться” с Украиной относительно помощи вооружением — Папа Римский

Страны не должны “играться” с Украиной относительно помощи вооружением — Папа Римский
Фото: Getty Images

Папа Римский Франциск заявил, что некоторые страны “играют” с Украиной, сначала предоставляют оружие, а потом рассматривают возможность отказа от своих обязательств.

Понтифик подчеркнул, что союзники “не должны играть в игры с мученичеством украинского народа”.

— Мы должны помочь им решить проблемы. Сейчас я вижу, что некоторые страны начинают отступать от своих обязательств, не желая давать Украине оружие. Начинается процесс, в котором мучеником, безусловно, будет украинский народ, и это отвратительно, — сказал Франциск.

Позже представитель Ватикана Маттео Бруни уточнил, что Папа Римский не высказывал свою позицию относительно того, должны ли страны продолжать посылать оружие Украине.

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По словам понтифика, он разочарован тем, что дипломатические инициативы Ватикана не принесли особых результатов. Он направлял своего посланника в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин для встречи с тамошними лидерами.

Напомним, 20 сентября премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша больше не будет передавать оружие Украине, поскольку осуществляет вооружение и модернизацию собственной армии.

На следующий день президент Польши Анджей Дуда объяснил, что слова Моравецкого вырвали из контекста и интерпретировали “в худший способ”.

Дуда уточнил, что речь шла о новом оружии, которое Польша закупает для модернизации своей армии.

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Источник: Reuters
Война в Украине, Папа Римський, Російська агресія
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