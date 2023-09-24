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Украина
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Оккупанты на юге от эшелонированной обороны переходят к хаотичной защите — Мусиенко

зсу військові
Фото: Генштаб ВСУ

На юге Силы обороны сделали серьезный прогресс. Доказательством этого являются действия войск РФ, которые выстраивают свою защиту на контратаках, которые не всегда имеют слаженный характер.

Об этом в эфире телемарафона рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

— Войска РФ от эшелонированной обороны переходят к несколько хаотичной защите, — сказал он.

По словам Мусиенко, войска РФ пока не потеряли свой потенциал. Используя своих спецназовцев, оккупанты пытаются давать им команду контратаковать, чтобы таким образом ослабить позиции украинских войск.

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В то же время украинские защитники провели работу, которая длилась не одну неделю, и разветвление от Работино в Запорожской области пошло на восток — это Вербовое, и на запад — Новопрокоповка.

Эксперт отметил, что дальше есть возможность двигаться южнее на Очеретоватое, а от него откроется оперативное пространство на запад на Токмак.

— Ключевое — насколько удастся расширить коридор для применения бронетехники и танков. Если удастся, то это создаст возможность дополнительного давления на врага, что ускорит продвижение, — добавил он.

Ранее в Институте изучения войны сообщили, что Силы обороны Украины во время контрнаступления на западе Запорожской области уничтожили российскую 810-ю бригаду морской пехоты Черноморского флота.

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Дрон-камікадзе, Shahed

Источник: телемарафон

Война в Украине, Росія
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