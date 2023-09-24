Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
В Дрогобыче – три прилета: куда попали российские ракеты
Срочно
В результате ракетной атаки по Кременчугу пострадали более 30 человек, есть погибший
В центре Ивано-Франковска произошла массовая драка: полиция задержала некоторых участников
Обломки ракет упали в нескольких районах Киева: среди пострадавших – дети
Со 2 по 5 этажи разрушены: в Черкассах из-под завалов отеля спасают людей
Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

Оккупанты нарисовали совет, который выбирает “губернаторов” ВОТ Запорожья — Федоров

Іван Федоров
Фото: УНИАН

Так называемое избрание экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина “сенатором” временно оккупированной части Запорожской области ничего не значит, как и то, что “гастролеры”, которые приезжали сюда и называли себя “прокурорами”, “судьями” или “полицейскими”.

Так городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона Єдині новини прокомментировал попытки РФ после незаконных выборов легитимизировать свою власть.

— Теперь кто-то будет себя называть “сенатором”. Что это значит для ТОТ Запорожской области? В общем-то ничего. Им нужна была легализация своего присутствия на тех или иных должностях. Теперь они ее получили. Но это точно ничего не значит. Так же ничего не значит то, что коллаборант Балицкий со вчерашнего дня начнет себя называть якобы новоизбранным губернатором, — объяснил он.

Федоров напомнил, что в большинстве регионов РФ губернатора именно выбирают местные жители, как у нас обычно выбирают городского голову.

Сейчас смотрят

— Но на временно оккупированной территории враги поняли, что даже под давлением, даже сфабриковать будет сверхсложно, чтобы наши люди выбирали какого-то там губернатора. Поэтому теперь на ВОТ губернаторов выбирает нелегальный совет, который они нарисовали, — добавил мэр Мелитополя.

Читайте также
Россияне использовали псевдовыборы на оккупированных территориях для мобилизации – ЦНС
Мобілізація в РФ

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 577-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

Іван Федоров, Война в Украине, Вибори в Росії, Запорожская область, Мелітополь, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Зеленский обсудил инвестиции в Украину с самыми влиятельными предпринимателями США
Оккупанты нарисовали совет, который выбирает “губернаторов” ВОТ Запорожья — Федоров
Авиаудар по Бериславу и Львово: два человека погибли, еще трое в больнице
Швидка допомога
Оккупанты на юге от эшелонированной обороны переходят к хаотичной защите — Мусиенко
зсу військові
ВСУ уничтожили бригаду российских морпехов в Запорожской области — ISW
ЗСУ, українська армія
ПВО РФ в Крыму не может справиться с ракетами западного производства — Игнат
Ракета, пуск ракети

Загрузка

Игры
Видео
Его похитили: отец пленника Самборского ТЦК рассказал новые детали

Двоих сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки Самбора на Львовщине задержали следователи Государственного бюро расследований. Их подозревают в незаконном содержании и избиении мужчины.

Оксана Ясницька
Зеленский в США: встречи, скандалы, договоренности
Оккупанты нарисовали совет, который выбирает “губернаторов” ВОТ Запорожья — Федоров
ВСУ прорвали главную линию обороны оккупантов | База от Ермака! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Оккупанты нарисовали совет, который выбирает “губернаторов” ВОТ Запорожья — Федоров
Офицер сдавал тепловизоры в ломбард | Минэнерго прогнозирует блэкауты! Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Оккупанты нарисовали совет, который выбирает “губернаторов” ВОТ Запорожья — Федоров
Экспорт горючего в РФ — все! Ущерб ракетного удара 21.09.2023 | Новости Факты ICTV за 22.09.2023
Оккупанты нарисовали совет, который выбирает “губернаторов” ВОТ Запорожья — Федоров
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь