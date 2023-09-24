Оккупанты нарисовали совет, который выбирает “губернаторов” ВОТ Запорожья — Федоров

Так называемое избрание экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина “сенатором” временно оккупированной части Запорожской области ничего не значит, как и то, что “гастролеры”, которые приезжали сюда и называли себя “прокурорами”, “судьями” или “полицейскими”.

Так городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона Єдині новини прокомментировал попытки РФ после незаконных выборов легитимизировать свою власть.

— Теперь кто-то будет себя называть “сенатором”. Что это значит для ТОТ Запорожской области? В общем-то ничего. Им нужна была легализация своего присутствия на тех или иных должностях. Теперь они ее получили. Но это точно ничего не значит. Так же ничего не значит то, что коллаборант Балицкий со вчерашнего дня начнет себя называть якобы новоизбранным губернатором, — объяснил он.

Федоров напомнил, что в большинстве регионов РФ губернатора именно выбирают местные жители, как у нас обычно выбирают городского голову.

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— Но на временно оккупированной территории враги поняли, что даже под давлением, даже сфабриковать будет сверхсложно, чтобы наши люди выбирали какого-то там губернатора. Поэтому теперь на ВОТ губернаторов выбирает нелегальный совет, который они нарисовали, — добавил мэр Мелитополя.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 577-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине.

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