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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Пакеты помощи и совместное производство оружия с США: Зеленский подвел итоги недели

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Неделя 18-24 сентября была продуктивной, есть много хороших оборонных и других решений для Украины.

Об этом в вечернем обращении сказал президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что от Соединенных Штатов украинские военные получат артиллерию, снаряды, ракеты для HIMARS и ПВО, дополнительные системы ПВО, тактические машины и другие виды оружия.

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— От Канады имеем решение о длительной оборонной поддержке. Объем — полмиллиарда долларов США. В частности, это “медэваки” — эвакуационные машины, которые очень нужны на фронте. Договорились о производстве и поставках. Есть историческое решение Америки о совместном производстве оружия и оборонных систем, в том числе и ПВО. Это то, что было абсолютной фантастикой еще недавно. Но станет реальностью. Мы сделаем это реальностью, — сказал Зеленский.

По словам президента, в целом и в Америке, и в Канаде прозвучало много морально сильных и важных позиций на разных уровнях. Зеленский заверил, что партнеры продолжат поддерживать Украину.

— Есть новые санкции против России, и будет еще больше санкционного давления. Мы имеем экономические договоренности — и с правительствами, и бизнесом. Есть решение о зоне свободной торговли с Канадой. В Вашингтоне — меморандум о взаимодействии в энергетике. В Оттаве — договоренность о восстановлении Каховской ГЭС и реконструкции Каневской. Очевиден интерес крупных компаний и США, и Канады работать в Украине. На уровне Минстратегпрома — взаимопонимание с оборонными компаниями, — отметил глава государства.

Отдельно Зеленский поблагодарил правительство Канады за готовность выделить финансирование для достройки музея Голодомора-геноцида.

Также президент рассказал о договоренностях первой леди Украины Елены Зеленской по поддержке реабилитации ветеранов, есть соответствующее украинско-канадское медицинское партнерство.

— Елена расширяет доступ украинской культуры к ведущим музеям мира: и сейчас есть договоренность с музеем Метрополитен в Нью-Йорке. Важные встречи и обращения были у Елены и на площадке ООН, в частности то, что касается защиты украинских детей во время войны, — проинформировал он.

Зеленский добавил, что в этом году в ООН Украина представила видение реформы ключевого института организации — Совета Безопасности.

— Совет Безопасности сейчас вообще не способен останавливать агрессии и реально возвращать мир из-за устаревшей системы вето, когда нет никакого ограничения для злоупотреблений агрессором правом вето. Это надо менять. И вообще надо давать больше прав и возможностей в ООН всем нациям, которые уважают другие нации и мир. Я уверен, мир поддерживает такую нашу украинскую позицию, — подчеркнул президент.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, Російська агресія
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Зеленский в США: встречи, скандалы, договоренности

Очень важный визит и очень веские результаты — так охарактеризовал поездку в Америку президент Украины Владимир Зеленский. После встречи с Джо Байденом и его командой, завершившейся поздним вечером по Киевскому времени, можно говорить о новом оборонном пакете на 325 миллионов долларов — это средства ПВО, артиллерия, снаряды.

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