Прямое попадание дрона: как нацгвардейцы уничтожили лодку с оккупантами

На южном направлении бойцы 11 бригады имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины уничтожили на Днепре российскую моторную лодку.

Министр внутренних дел Игорь Клименко показал на видео прямое попадание дрона-камикадзе, запущенного нагвардейцами.

По его данным, в результате удара беспилотника погибли по меньшей мере 5 оккупантов.

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На другом видео — одесские бойцы Нацгвардии уничтожили комплекс дальнего визуального наблюдения Муром-М.

— Это уже третий уничтоженный комплекс в течение двух месяцев, — уточнил глава МВД.

В британской разведке прогнозируют в ближайшее время усиление боев в нижнем течении Днепра.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 578-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: скрин видео

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