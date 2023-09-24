Прямое попадание дрона: как нацгвардейцы уничтожили лодку с оккупантами
На южном направлении бойцы 11 бригады имени Михаила Грушевского Национальной гвардии Украины уничтожили на Днепре российскую моторную лодку.
Министр внутренних дел Игорь Клименко показал на видео прямое попадание дрона-камикадзе, запущенного нагвардейцами.
По его данным, в результате удара беспилотника погибли по меньшей мере 5 оккупантов.
На другом видео — одесские бойцы Нацгвардии уничтожили комплекс дальнего визуального наблюдения Муром-М.
— Это уже третий уничтоженный комплекс в течение двух месяцев, — уточнил глава МВД.
В британской разведке прогнозируют в ближайшее время усиление боев в нижнем течении Днепра.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 578-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Фото: скрин видео
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